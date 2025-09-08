Antonella Clerici e la prima puntata di È Sempre Mezzogiorno: un imprevisto, i ricordi e un annuncio speciale

Il monito


8 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
La presentatrice tv di Legnano ha inaugurato la nuova edizione del programma, che terrà compagnia agli spettatori dal lunedì al venerdì alle 12

Antonella Clerici alla prima puntata del programma Rai 'E’ sempre mezzogiorno' negli studi Rai di via Mecenate, Milano

Antonella Clerici è tornata in tv su Rai1 con 'È Sempre Mezzogiorno'. Oggi, 8 settembre, la conduttrice di Legnano, in provincia di Milano, ha inaugurato la nuova edizione del programma, che terrà compagnia agli spettatori dal lunedì al venerdì alle 12.

Clerici ha raccontato di avere un piccolo problema di salute ("Ho perso la voce", ha detto), ma di essere molto felice per l'inizio di questa nuova edizione. La presentatrice ha poi rivolto un pensiero ai mesi estivi appena trascorsi, rivelando di averli vissuti come più le piace, lontana dai riflettori e vicina agli affetti. Non solo, ha anche voluto ricordare che l’estate appena conclusa è stata segnata da lutti significativi nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e della moda: Pippo Baudo, Emilio Fede e Giorgio Armani. 

In studio non è mancata un po' di leggerezza con l'arrivo di una ‘seconda Antonella', interpretata da Alfio Bottaro, vestito esattamente uguale a lei. E, infine, un annuncio a sorpresa: lo chef Andrea Mainardi e la sua compagna Anna Tripoli sono in attesa del secondo figlio, dopo il piccolo Cesare che ha tre anni (terzo per il cuoco bresciano, papà anche di Michelle, 17 anni, nata da una precedente relazione) . 

