Francesco Blasetti e Laura Sambinello, chi sono i due lombardi in gara a Sarabanda - Il torneo dei campioni

Milano, 8 settembre 2025 – È conto alla rovescia: il 9 e il 10 settembre, in prima serata su Italia 1, arriva 'Sarabanda - Il torneo dei campioni', condotto da Enrico Papi e prodotto da Banijay Italia. A sfidarsi saranno i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente edizione estiva del quiz show, trasmessa in luglio e agosto nel preserale di Canale 5. Due di loro arrivano dalla Lombardia.

Le sfide

Ogni serata sarà un viaggio tra i giochi cult di Sarabanda: la Playlist, l'Asta Musicale, il Pentagramma e il 7x30. I due finalisti si contenderanno il trofeo e un montepremi da 100.000 euro in un inedito 10x60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto.

I cinque campioni in gara

A gareggiare per il titolo di Super Campione ci sono cinque concorrenti e due di loro arrivano dalla Lombardia.

Francesco Blasetti, 44 anni, è un medico oculista originario del Pescarese, che vive a Chiari, nel Bresciano. Ilaria Sambinello, 37 anni, è originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, ed è un’impiegata amministrativa.

In gara anche Francesco Gruosso, 27 anni, di Aversa, raccoglitore ecologico, recordman con 17 puntate da campione, detto 'Gengis Khan', amante dell'astrologia e del suo cane Woody. E ancora, Marco Briano, 26 anni, di Savona, revisore contabile, con orecchio assoluto e grande passione per gli scacchi (per questo motivo Enrico Papi lo ha soprannominato 'Scacco Matto'. È stato l'unico campione a conquistare il montepremi da 126.000 euro). Infine, Giuliano Vacca, 23 anni, di Pesche (Isernia), giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza, fan di Bon Jovi e primo campione della stagione.

Francesco Blasetti

Francesco Blasetti ha 44 anni ed è nato a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara. Si è laureato in Medicina e Chirurgia a Chieti nel 2006 e oggi vive a Chiari in provincia di Brescia. È un medico chirurgo oculista nell’ospedale cittadino. È anche diplomato in pianoforte ed un collezionista di vinili, soprannominato 'Bisturi'.

Prima di diventare campione a ‘Sarabanda’, Blasetti si è fatto conoscere e apprezzare nell’autunno 2024 a ‘Don’t Forget the Lyrics’, il programma di Gabriele Corsi, dove è rimasto in carica per ben 15 puntate, vincendo 50mila euro.

Ilaria Sambinello

Ilaria Sambinello ha 37 anni ed è di Vigevano, in provincia di Pavia. Lavora in un’azienda di abbigliamento, è brava con le tabelline e appassionata di concerti, soprattutto quelli di Ligabue ai quali ha preso parte una trentina di volte. L’ultimo a cui ha assistito, però, è stato quello dei Duran Duran. Fidanzata da nove anni con Stefano, Ilaria ama i Beatles e ha due tatuaggi dedicati a Paul McCartney. Ha una cagnolina.

Prima di approdare a ‘Sarabanda’, nel 2020, Sambinello ha partecipato come concorrente a ‘Chi vuol essere milionario?’ portandosi a casa 70mila euro.