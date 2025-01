Rose Villain diventa imprenditrice: ecco la linea make up “good villain”

Milano, 23 gennaio 2025 – Rose Villain diventa imprenditrice nel settore make up. L’artista milanese, di casa negli States, si è lanciata nell’avventura di “good villain”, una linea di trucco made in Italy, clean e vegan. L’obiettivo, viene spiegato dall’artista e imprenditrice, è “promuovere un concetto di bellezza pulita, sia per la presenza di ingredienti naturali all’interno dei prodotti che per la trasparenza verso il consumatore e l’attenzione all’ambiente”. In questo nuovo percorso si vede ka sua “visione oltreoceano”: negli Usa molte stelle della musica hanno lanciato una linea beauty di successo (basti pensare a J-Lo)

"Ogni prodotto della linea “good villain” – sottolinea una nota di presentazione della linea - è realizzato senza ingredienti sospetti dannosi o allergenici, sicuro per tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili o inclini all'acne. Il brand si impegna a utilizzare ingredienti potenti e tra i più puliti che si possano reperire, come farina d'avena e aloe per i fard illuminanti o ribes nero e jojoba per i trattamenti per labbra lucide. “good villain” si concentra dunque sulla creazione di una collezione di make up, dai benefici skincare, che si distingue per la passione dietro al progetto e agli ingredienti, ma soprattutto per la sua spinta innovativa. È pienamente impegnata nella sostenibilità e lavora duramente per essere al passo con gli ultimi progressi tecnologici, utilizzando confezioni riciclabili al 100%, carta riciclata e formule di provenienza consapevole”.

La cantante milanese (ma anche autrice e regista) ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album, “Radio Gotham” (2023 - disco di platino) e “Radio Sakura” (2024 - disco di platino). Quest’anno, prima di essere protagonista, in qualità di giudice, per la seconda stagione consecutiva, del seguitissimo format targato Netflix “Nuova Scena” (dedicato ai rapper emergenti), sarà in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Fuorilegge” (dopo il successo di “Click Boom!” dell’anno scorso). Il 2025 di Rose Villain proseguirà con un concerto-evento all’Unipol Forum di Milano, in programma il 23 settembre 2025.