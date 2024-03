Milano, la denuncia di Rosa Villain: “Mi hanno rubato la moto in zona Navigli, aiutatemi a trovarla”

“Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere?”. La denuncia, pubblicata su Instagram, è di Rose Villain, la cantautrice e rapper milanese che ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo con la canzone Click Boom!. La cantante spiega che la moto, una Bmw, dovrebbe essere riconoscibile perché “è una custom [cioè una versione personalizzata, ndr] quindi non ce ne sono tante così”.

I precedenti “famosi”

Quella di Rose Villain è solo l’ultima di una lunga serie di denunce pubblicate sui social media da celebrità vittime di qualche reato nel capoluogo lombardo. Pochi mesi fa Levante, anche lei cantautrice, aveva pubblicato un post in cui si lamentava del quarto furto d’auto che aveva subito in città, ironizzando sull’ipotesi che forse – aveva scritto – “il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione”.

A novembre dell’anno scorso l’attore Carlo Verdone era stato inseguito da un ubriaco alla Stazione Centrale, mentre un mese prima la showgirl Elenoire Casalegno era stata assalita in pieno centro da un gruppo di balordi ed era riuscita a salvarsi solo grazie all’intervento di un tassista. Nello stesso periodo, il pilota di Formula 1 Carlos Sainz veniva rapinato dell’orologio davanti all’Armani hotel.

Aumento di reati a Milano

A Milano la microcriminalità è in crescita da tempo. In due anni, le rapine sono aumentate del 64% e i furti con strappo del 50%. In numeri assoluti parliamo di 16 mila rapine e 9 mila scippi denunciati negli ultimi cinque anni (il dato più alto d’Italia). La città è prima anche per furti con destrezza: segnalati, soprattutto, i borseggi sui mezzi pubblici.