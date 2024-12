Chi sono i cantanti di Milano e Lombardia a Sanremo 2025

Milano - Al Festival Sanremo 2025 saranno dieci gli artisti lombardi sui trenta (si prevede di fare le ore piccole) in gara. Ieri infatti Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della prossima edizione della kermesse canora, ha reso noti gli attesissimi nomi. Ecco chi ci sarà: tra giovanissimi che ormai sono habitué della Città dei Fiori e new entry. Tra i 'magnifici 10' lombardi il rap farà la parte del leone grazie alle rime di Fedez, Guè (in featuring per Shablo insieme a Tormento e Joshua), Rkomi ed Emis Killa. Non mancherà il duo Coma_Cose. Milanesi sono anche i Modà, capitanati da Francesco Silvestre (detto Kekko). Tra i meneghini c'è poi Rose Villain, per il secondo anno di fila in gara. A tornare per il secondo anno di fila è anche Clara, classe '99, cresciuta a Travedona Monate, nella provincia di Varese. New entry a Sanremo è la vigevanese Sarah Toscano, 19 anni il 9 gennaio prossimo, fresca del talent 'Amici' di Maria De Filippi nel 2024. E' nata a Desenzano del Garda Joan Thiele.