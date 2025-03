Omar Pedrini: “In coma per 4 giorni dopo l’ultimo intervento al cuore”

Milano, 28 marzo 2025 – “Sono stato sedato per l’intervento il 19 marzo alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli. Invece mi sono risvegliato 4 giorni dopo perché per un problema serio hanno deciso di tenermi in coma farmacologico per qualche giorno e mi sono risvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata”. Con queste parole l’ex cantante dei Timoria, il bresciano Omar Pedrini, ha raccontato quanto successo negli ultimi giorni, attraverso un lungo messaggio sul suo profilo Instagram.

"Ho chiesto come è andata la partita dell’Italia”

"Ho chiesto lumi sui giorni che avevo perso tipo il risultato dell’Italia, dei funerali del Dandy della mia famiglia bolognese degli Skiantos e ovviamente di quando sarei tornato “su” in camerata. Ebbene oggi il grande giorno è arrivato e da qua in poi sarà solo riabilitazione per rimettermi presto e bene in forma”. Pedrini, grande tifoso delle Rondinelle e appassionato di motori, ha poi aggiunto: E sono in tempo per vedere il mio “povero” Brescia e la mia grande Ducati”.

Gli aggiornamenti sentendo il tg

Il rocker, 59 anni, ha spiegato di essersi aggiornato sulle notizie “perse” nei giorni di coma farmacologico: “Dai telegiornali (non riesco ancora a leggere, scusatemi) vedo che la situazione internazionale è sempre peggiore, l’uomo è cattivo. Per fortuna Papa Francesco è uscito dall’ospedale. Prego”.

Omar Pedrini

Lo “Zio rock”

L’artista bresciano, tra i nomi di punta di un certo rock d’autore, ha di recente festeggiato i 35 anni di attività. Pedrini, classe 1967, ha iniziato a calcare le scene musicali a soli 19 anni con la band dei Timoria: “Venivo guardato come “lo strano del paese”, soprattutto perché mi incaponivo a voler fare rock italiano. E invece lo sapevo di avere ragione” ha spiegato in un’intervista a Il Giorno.

La difficile operazione al cuore del 2014

Nel 2014 è stato operato d'urgenza al cuore dopo essere stato colpito da un malore durante un concerto a Roma quattro giorni prima. La complessità era tale che, sinceramente, non pensavo ce l’avrei fatta a sopravvivere così tanti anni. E invece, grazie ad un’operazione fantascientifica, sono ancora qua. Tutto con l’aiuto della scienza e il benestare di Dio. Anche se non ce ne accorgiamo, infatti, nella vita l’entusiasmo, la positività e la salute vanno a braccetto" aveva detto parlando della complessa operazione del 2014.

L’autoironia e i messaggi di amici e colleghi

Allo “Zio Rock”, che nel corso degli anni si sottoposto a diversi interventi chirurgici, sono arrivati i messaggi d’affetto dei fan ma anche dei colleghi, a partire da Lorenzo Jovanotti. Il cantante lombardo, insignito nel 2024 del premio Rosa Camuna (la più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia) insieme al collega Mahmood, ha concluso poi il post con uno spunto ironico: “Ora potete chiamarmi .. Comar” ha scherzato, condividendo alcune foto della sua degenza in ospedale a Milano.