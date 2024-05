Mahmood e Omar Pedrini, ai due cantanti il Premio Rosa Camuna 2024

Milano, 26 maggio 2024 – Musica protagonista del 'Premio Rosa Camuna', la più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia che verrà consegnata mercoledì 29 maggio in occasione della 'Festa della Lombardia'. Tra i premiati dell'edizione 2024, due cantanti: il 56enne bresciano Omar Pedrini, già storico leader dei Timoria (su iniziativa del Consiglio regionale) e il 31enne milanese Alessandro Mahmood, uno dei nomi più importanti della scena musicale contemporanea e già vincitore del Festival di Sanremo (su indicazione del presidente della Regione Lombardia).

Il Premio

I riconoscimenti vengono assegnati a persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia, che grazie al loro impegno, operosità, creatività ed ingegno hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Le motivazioni

Nelle motivazioni del conferimento del premio 'Rosa Camuna', per Omar Pedrini si legge: "Le sue produzioni artistiche e musicali lo hanno reso un protagonista indiscusso della scena rock italiana dagli anni '90 ad oggi. La Lombardia, la terra a cui sente profondamente di appartenere, è un punto di forza e di riferimento in tutta la sua produzione artistica".

In quelle per Mahmood si spiega che "i suoi album hanno registrato milioni di copie vendute e innumerevoli riconoscimenti artistici. Non fa mancare il suo sostegno a progetti a favore di chi è difficoltà".