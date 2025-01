Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli scatenati su “Non me la menare" al concerto di Max Pezzali. E scatta la domanda cult

C’erano anche Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli ad Assago. E in effetti, alla grande (e lunga) festa milanese di Max Pezzali non potevano proprio mancare loro, i due attori che hanno interpretato le due metà degli 883 nella serie cult di quest’anno “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggenda degli 883”.

Nella serata di ieri i due artisti hanno cantato a squarciagola insieme a migliaia di persone la canzoni, in particolare sui profili social di Max Pezzali, è apparso un video in cui i due si scatenano sulle note di “Non me la menare", una sorta di brano-manifesto per gli inizi del duo pavese. Legata sempre al successo della serie anche una gag con Nicola Savino che chiede a Giuggioli (che ha interpretato Mauro Repetto): “E questa come la balli?”, la domanda che conclude la serie targata Sydney Sibilia. I fan della serie attendono con trepidazione il secondo capitolo che si chiamerà “Nord Sud Ovest Est” (come il secondo album degli 883, l’ultimo prima della separazione tra Pezzali e Repetto).