Quando Mauro Repetto decise di cambiare strada: l'amicizia con Max Pezzali, il sogno e l'addio agli 883

Pavia - Tutto è iniziato nella taverna di una villetta per arrivare poi in vetta alle classifiche. Max Pezzali e Mauro Repetto si sono conosciuti sui banchi del liceo scientifico Copernico di Pavia, la città tornata sotto i riflettori dopo il grande successo della serie tv “Hanno ucciso l’uomo ragno -La vera storia degli 883”, liberamente tratta da un libro che Pezzali ha scritto, racconta come siano riusciti a raggiungere il successo e si chiude proprio con la decisione di Repetto di lasciare il gruppo.