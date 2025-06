Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez e Bianca Balti: i vip tra mare e moda nell'estate in arrivo

L'estate inizia a farsi sentire: sole, cielo azzurro e temperature gradevoli fanno subito venire voglia di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. E, magari, anche di partire. Tra i vip, molti non hanno resistito e sono già partiti. La maggior parte ha scelto il mare: Chiara Ferragni è tornata a Forte dei Marmi, mentre Belen Rodriguez ha scelto Capri. Paola Turani ha invece optato per il lago di Garda. Poi, c'è chi, come Cecilia Rodriguez, è andata a Lucca in occasione di un evento dedicato alla moda e Bianca Balti è partita per Taormina per il lancio di una collezione di gioielli di un famosissimo marchio. Fine settimana milanese per Michelle Hunziker, perché c'è stata la Comunione di sua figlia Celeste.