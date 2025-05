Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme prima dell’Eurovision, quel “sogno che si realizza”. Il supporto tra mamma e figlia nelle sfide più importanti

Giornata in famiglia per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Madre e figlia si sono ritrovate alla vigilia della Festa della mamma 2025 (che si celebra domani, domenica 11 maggio) e hanno postato nelle storie di Instagram uno scatto insieme: “Chiodo” per la conduttrice, orecchini pendenti rossi per Aurora: entrambe sorridenti e rilassate per qualche ora di relax insieme, immerse nel verde. Quella che sta per iniziare, del resto, è una settimana importante per Michelle Hunziker, che sarà impegnata nell’Eurovision Song Contest 2025.

Per chi non lo sapesse, l’Eurovision è una delle manifestazioni musicale più seguite al mondo. L’edizione di quest’anno è in programma a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Michelle Hunziker, come ha anticipato la diretta interessata nei giorni scorsi, presenterà esclusivamente la finale di sabato, l’appuntamento più atteso. Al suo fianco altre due conduttrici: “C’è Hazel Bruger, una comica svizzera che sta avendo un grande successo in Svizzera e in Germania. Poi Sandra Studer che ha partecipato all’Eurovision anni fa ed è una super conduttrice. Sono super cool, super carine e appena ci siamo incontrate abbiamo iniziato a parlare dei nostri figli, in totale ne abbiamo fatti nove. Girl power all’Eurovision” ha raccontato sui social.

In attesa di vederla sul palco dell’Eurovision (dove parlerà in inglese la “lingua ufficiale” della kermesse) Michelle Hunziker ha riabbracciato la primogenita Aurora, 28 anni, da sempre in prima linea per supportare la madre. Quando Michelle presentò il Festival di Sanremo 2018 insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino Aurora era in prima fila per fare il tifo per la madre, impegnata sul palco dell’Ariston. "La tua semplicità, il tuo calore umano, la tua bellezza e non parlo di quella esteriore... Mi rendono sempre più fiera di essere tua figlia" aveva detto Aurora, celebrando il successo della mamma.

La cantante Big Mama e il presentatore Gabriele Corsi in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’Eurovision Song Contest 2025

Un affetto e sostegno reciproco tra mamma e figlia, legatissime, che condividono anche un tatuaggio con la scritta “Liebe ohne Leiden”. Nella giornata odierna Michelle Hunziker ha anche postato alcuni scatti gustosi, in cui assaggia delle fette di culatello. “Siamo all’antica corte pallavicina” ha spiegato la conduttrice sui social. Intanto il countdown per sabato è iniziato: “Presentare l’Eurovision è un sogno che si realizza” ha spiegato emozionata Michelle. L’Italia sarà rappresentata dal cantautore grossetano Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” (dopo la rinuncia di Olly, vincitore di Sanremo 2025). Sul palco di Basilea ci sarà anche il dj torinese Gabry Ponte, che rappresenterà San Marino. La trasmissione italiana sarà presentata da Gabriele Corsi e Big Mama.