'Pancioni' e mamme vip del 2025: da Francesca Sofia Novello a Carolina Stramare

Cicogne in volo dal 2024 al 2025. Divesre le star lombarde che stanno per diventare mamma. Da Francesca Sofia Novello fino a Carolina Stramare e Sofia Viscardi e Gaia Bianchi: per qualcuna sarà il primo figlio, altre daranno una sorellina o fratellino ai primogeniti. Per tutte l'umore è alle stelle e non vedono l'ora di conoscere chi stanno portando in grembo. Alcune stanno anche documentando la propria gravidanza sui social, immortalando e condividendo dolci scatti con i propri followers. Anche nel 2024 non sono mancati fiocchi rosa e azzurri.