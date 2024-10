Anthony e Asia, viaggio di nozze tra dubbi e attrazione. Matrimonio a prima vista 2024: una prova difficile

Bergamo – Tempo di luna di miele per la coppia bergamasca della nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”. Anthony Giovarini e Asia Marchesi, di Cologno al Serio e di Torre de’ Roveri, sono tra i sei protagonisti dell’edizione autunnale del reality cult di Real Time (questa sera in onda la nuova puntata, già disponibile sulla piattaforma Discovery+. I due bergamaschi doc, di 30 e 28 anni, hanno accettato di delegare la scelta del proprio partner a un team di esperti (Nada Loffredi, Mario Abis e Davide Favaretto). L’incontro tra Anthony e Asia – come prevede l’ormai rodato meccanismo del programma – è infatti avvenuto solo il giorno del fatidico sì. L’abbinamento “sulla carta” funzionerà nella vita reale? Le coppie che partecipano al programma hanno un tempo limitato (poco più di un mese) per arrivare alla decisione finale: restare insieme (e sposati) o lasciarsi?

Tre lombardi a Matrimonio a prima vista 2024: Asia, Anthony e Pietro

Emozionati, anticonformisti anche nella scelta dell’abito (un vestito da sposa rosa per lei e un completo con cappello da cowboy per lui), spontanei: la coppia ha mostrato di avere molti punti in comune. Ma questo sarà sufficiente? Dopo il primo incontro entrano infatti in ballo alcune variabili “fuori controllo”: la chimica di coppia e la capacità di mettersi realmente in gioco. Gli amici dei due bergamaschi si sono mostrati da subito convinti che la scintilla potrebbe scoccare: “Asia ha trovato il suo Ken” hanno detto scherzando, dopo aver visto l’ingresso di Anthony, nel suo 1.90 di altezza. Ad unire i due orobici anche un forte legame con le famiglie d’origine e l’amore per la vita a contatto con la natura. A frenarli potrebbe essere – paradossalmente – proprio un loro “punto di forza”: avere le idee molto decise su ciò che si vuole.

Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto

La storia della trasmissione dimostra infatti che la capacità di venirsi incontro e di “aspettarsi” reciprocamente. Un esempio? La coppia simbolo del programma, quella composta da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. I due romani partirono in affanno ma la determinazione del tassista romano e la voglia di mettersi in gioco di Martina hanno giocato a loro favore. Risultato? I due si sono sposati una seconda volta e hanno anche allargato la famiglia con la nascita della piccola Aurora.

Nella puntata in onda stasera su Real Time sarà il momento del viaggio di nozze delle tre coppie: un momento chiave del docu realtity perché – usciti dal frastuono del giorno del matrimonio – i sei partecipanti hanno tempo per mettere realmente a fuoco il proprio compagno di avventura. Oltread Asia ed Anthony, c’è anche un altro lombardo nel programma, il 37enne milanese Pietro De Luca, in coppia con la novarese Chiara Maderna, che hanno già rotto il ghiaccio della prima impressione (positiva, ma non travolgente). Lei si è detta colpita dallo sguardo rassicurante del neo sposo e lo ha definito “un bell’uomo, anche se diverso dalle persone con cui sono stata”. Insieme a loro il pescarese Erik Ilardo e la romana Valentina Pangallozzi, che hanno già mostrato tra risate e lacrime (molte), i primi segnali di tensione.