Anthony Giavarini e Asia Marchesi a Matrimonio a prima vista 2024: la coppia di Bergamo si sposa al buio (e promette scintille)

Bergamo – C’è una coppia tutta bergamasca nella nuova edizione di “Matrimonio a prima vista”, il docu reality di Real Time, diventato ormai un cult con le sue dieci stagioni all’attivo. A convolare a nozze “al buio” sono stati il trentenne Anthony Giavarini di Cologno al Serio e la 28enne Asia Marchesi, anche lei della provincia di Bergamo (vive a Torre de’ Roveri). Con la messa in onda delle prime due puntate (in chiaro su Real Time e precedentemente disponibili sulla piattoforma Discovery+) sono emerse le forti affinità che hanno spinto gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Davide Favaretto ad abbinarli, tra migliaia di candidati al programma.

Asia ed Anthony di Matrimonio a prima vista 2024 (foto Facebook Real Time)

Anthony, un vero e proprio “gigante buono”, ha subito mostrato di avere le idee chiare. Sa perfettamente chi è e che cosa vuole. “Sono felice della mia vita – ha detto – cerco la ciliegina sulla torta, una persona con cui condividere la vita”. Un uomo d’altri tempi abituato a darsi da fare e capace di cucire, stirare, cucinare. “I miei mi hanno cresciuto così e ne sono fiero” ha detto. Proprio la famiglia inizialmente è rimasta (comprensibilmente) di stucco di fronte alla decisione del ragazzo di sposarsi, di fatto, con una sconosciuta. Posizioni che si sono progressivamente ammorbidite: madre e padre hanno partecipato attivamente al matrimonio, anche nella scelta dell’abito del grande giorno. E proprio per le nozze Anthony ha voluto un vestito che lo rispecchiasse: un completo blu, sfoggiato con il cappello. Quest’ultimo accessorio è stato il dono che il trentenne bergamasco ha fatto alla sua futura sposa prima delle nozze: “Un oggetto che mi rappresenta” ha spiegato nella sua prima lettera alla consorte.

Sempre in tema di affinità va detto che anche l’abito della sposa è una chiara dichiarazione della personalità della giovane bergamasca. Un abito certamente non convenzionale (proprio come quello dello sposo) rosa e ricco di strass: “Mi rappresenta, questa sono io” ha subito detto Asia. Ad accompagnare la sposa all’altare lo strepitoso zio (anche lui con il cappello), al fianco della giovane che durante il Covid ha perso il padre. “Chissà cosa direbbe papà...” ha commentato la madre commossa, vedendo la figlia preparasi per la cerimonia. Il momento del primo contatto, poco prima del matrimonio, è stato emozionante e spontaneo. “Devi essere alto, sento la voce provenire da un punto lontano” ha scherzato Asia (e in effetti Anthony è alto 1.90). Immediatamente si sono riconosciuti per l’accento “Sei di Bergamo vero?”, in un’atmosfera ricca di attesa ma decisamente poco impostata. Non resta che attendere l’effetto della prima impressione (“Asia ha trovato il suo Ken” hanno detto le amiche scherzando quando hanno visto lo sposo, con sorrisi di approvazione) e soprattutto capire se le affinità “teoriche” si svolveranno in un legame duraturo.

Anthony ha le idee chiare su cosa e chi sta cercando e anche Asia ha spiegato di non essere una persona che vuole accontentarsi. Bisognerà capire se il castello di aspettative crollerà nell’impatto con la realtà (in particolare durante la convivenza, che è sempre il banco di prova più temuto) o se gli elementi comuni saranno una base su cui costruire il futuro. La variabile da tenere a mente è quella della chimica di coppia ma non solo. Fondamentale per la buona riuscita dell’esperimento è anche la voglia di mettersi in gioco davvero. Anthony e Asia non sono gli unici lombardi protagonisti di questa stagione: tra i nuovi sposi c’è anche il 37enne milanese Pietro De Luca, in coppia con la novarese Chiara Maderna.