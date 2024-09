Chi sono Anthony, Asia e Pietro di Matrimonio a prima vista 2024: l’uomo d’altri tempi, una donna decisa e un milanese poliedrico

Milano, 25 settembre 2024 – Torna in tv su Real Time l’appuntamento con l’edizione autunnale di “Matrimonio a prima vista”, il docu-reality diventato ormai un cult che rovescia di fatto le regole dell’innamoramento: le tre coppie del programma accettano infatti di essere formate da un team di esperti (Nada Loffreda, Mario Abis e Davide Favaretto) e di conoscersi solo il giorno delle nozze. Metà dei protagonisti della stagione al via questa sera (puntata già disponile sulla piattaforma Discovery+) sono lombardi: due arrivano da Bergamo, uno da Milano. Tra gli sposi di quest’anno ci sono infatti: Pietro De Luca (Milano), Anthony Giavarini (Bergamo) e Asia Marchesi (Bergamo). Insieme a loro anche la novarese Chiara Maderna, il pescarese Erik Ilardo e la romana Valentina Pangallozzi. Questa sera andrà in scena la puntata con la formazione delle coppie e quella – sempre attesa e ricca di colpi di scena – del primo incontro, quando si fanno i conti con una componente “impazzita” dell’esperimento: la chimica che può scattare (o no). E una prima impressione negativa in molti casi si è rivelata un ostacolo insormontabile.

Tre lombardi a Matrimonio a prima vista 2024: Asia, Anthony e Pietro

Il meccanismo: come si decidono le coppie

Come anticipato poc’anzi le coppie vengono formate dopo un lavoro di matching, attraverso interviste, test attitudinali e psicologici tra migliaia di persone che si sono candidate per partecipare al programma. Dopo le nozze al “buio” i partecipanti hanno a disposizione cinque settimane per conoscersi meglio, piacersi, scontrarsi passando dalla luna di miele fino all’esperienza della convivenza, che rappresenta uno degli scogli più insidiosi dell’esperimento. Le tre coppie sono poi attese dalla decisione finale: restare sposati oppure divorziare?

Gli esperti

La ricerca dell'amore dei protagonisti sarà guidata passo dopo passo dall'ormai affiatato team di esperti del programma composto da: Nada Loffredi, psicoterapeuta esperta in Sessuologia Clinica, pronta a valutare i candidati sotto il profilo dell'affinità sessuale per instaurare la giusta alchimia di coppia; il sociologo Mario Abis per guidare le coppie nell'interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione per porre i neo sposi davanti ai loro dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura.

©FRANCESCO MARGUTTI/PHOTOMOVIE

Asia, una ragazza con le idee chiare (Torre de’ Roveri, Bergamo)

Asia ha 27 anni fa l’impiegata e vive da sola a Torre de’ Roveri (Bergamo), crede nell’amore a prima vista così come è stato quello dei suoi genitori. “Amo tre cose, in primo luogo il mare. Sarà che è lontano da casa mia, ma mi dà un grande senso di libertà. Vivere al mare sarebbe come vivere sempre in vacanza. Amo gli animali, con le persone sono poco espansiva, ma con loro posso essere me stessa e coccolarli e farmi coccolare. Amo anche andare in giro con i miei roller quando stacco dal lavoro. Mi rilassa e mi dà la giusta carica, mi fa sentire libera stare all’aria aperta. Odio cucinare, mi annoia. Non amo seguire le ricette. Il mio massimo in cucina? Un affettato in busta e una insalata confezionata". Il suo porto sicuro è la famiglia: ha un ottimo rapporto sia con sorelle, entrambe più grandi, che con la madre. Purtroppo, ha perso il padre, al quale era molto legata, durante il Covid. “Spero di trovare una persona compatibile con me dato che da sola mi scelgo solo persone che dopo 30 secondi mi fanno alzare gli occhi al cielo per la noia”.

L’uomo di altri tempi Anthony di Cologno al Serio (Bergamo)

Anthony ha 30 anni, è “gigante” di 1.90, camionista di professione. Vive a Cologno al Serio (Bergamo). È un ragazzo sincero, genuino e semplice. “Amo il mio camion. Partire prestato e stare sulla strada ore e ore mi fa star bene. Trascorro tanto tempo da solo, ascolto la radio, la musica. Mi piace la vita di campagna, sono un tipo molto pratico, devo sempre fare fatica. Sono sempre pronto a dare una mano, ad andare in campagna a pulire i fossi. Mi piace stare all’aria aperta". Tra le passioni, il trekking, la pallacanestro, la cucina e la sua moto da enduro, con la quale sfreccia nella bassa bergamasca. I suoi affetti comprendono gli amici e la famiglia. Modello di vita? Quello dei suoi genitori, si augura un matrimonio e un amore esattamente come il loro. "Amo stirare, cucire e fare mestieri in generale. Mi piace essere indipendente, i miei genitori sono sempre stati fissati su queste cose, mi hanno cresciuto così e sono molto fiero di me stesso” spiega. Odio la città – sono un campagnolo e non potrei vivere in un altro psoto. Sono contento della mia vita, sono felice e per me è la cosa più importante. manca solo la ciliegina dulla tornta: una bella e brava ragazza, per diventare grandi insieme, invecchiare e fare figli. Con tante cose in comune”

Il milanese Pietro: tra rap e introspezione

Pietro è uno store manager di 37 anni di Milano, dove vive con la sorella. È un grande appassionato di musica: “Produco e compongo musica rap ed elettronica da quando avevo tredici anni – spiega –. Amo lo sport, che mi fa sentire libero e senza stress. Mi piace avere i miei spazi, ritagliarmi dei momenti per me per riflettere, non sono un amante della folla e della confusione”. Una cosa che non sopporta? “La asimmetrie”. “Se c’è qualcosa fuori posto devo subito mettere in ordine”. “Mi aspetto di trovare un amore come quello tra Diabolik ed Eva Kant, passionale, di complicità”.

Bebè in arrivo per Martina Pedaletti e Francesco Muzzi (foto Instagram)

Francesco e Martina: la coppia simbolo commenta i nuovi protagonisti

A seguire insieme al pubblico le vicende della decima stagione, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, la coppia di ex concorrenti che, dopo la sesta edizione dell'esperimento, è rimasta felicemente insieme, mettendo al mondo anche la piccola Aurora. Dal 25 settembre, Francesco e Martina commenteranno ogni settimana, in esclusiva sul canale YouTube di Real Time, i momenti 'più caldi' dell'episodio.

Fabio e Ilaria nello speciale "Matrimonio a Prima vista - E poi" (foto Facebook Real Time)

Chi è rimasto insieme?

Alla fine dell’edizione della primavera 2024 delle quattro coppie protagoniste in due erano rimaste insieme alla fine dei “tempi regolamentari”. In realtà, a distanza di poco tempo dalla fine del programma anche le due coppie “sopravvissute” sono arrivate alla rottura. Burrascosa, nel caso della brianzola Ilaria e del parmigiano Fabio, morbida e serena per la milanese Ilaria e Giuseppe. Si sono aggiunti ai pistoiesi Enrico e Benedetta (la “non coppia” della passata edizione, dal momento che il matrimonio di fatto tra i due non era mai iniziato) e Roberto e Stefania, che avevano deciso di lasciarsi già alla scelta finale.