Giorgio Mastrota si rimette ai fornelli in tv, le nuove puntate del suo programma di cucina: quando, dove e ricette

Milano, 26 aprile 2025 – Giorgio Mastrota è pronto a tornare con le nuove puntate di “Casa Mastrota”, la trasmissione tv che lo mostra i fornelli in compagnia della sua famiglia. La promessa del re delle televendite, nato a Milano ma da qualche anno trasferitosi a Bormio, in Valtellina, è semplice e allettante: con lui si mangia bene e si spende poco. Ognuno dei piatti che esegue nella puntata, infatti, viene “contabilizzato” centesimo per centesimo, partendo da una proposta che costa meno di 5 euro e salendo fino a un massimo di 20 euro. Ma vediamo più nel dettaglio le novità di questa seconda edizione del programma.

In onda dal 28 aprile, ogni lunedì alle 22 su Food Network canale 33 del Digitale Terrestre e disponibile in streaming su discovery+. Il programma è prodotto da Milano Produzioni per Warner Bros.

Come sempre, al fianco di Giorgio si alterneranno ai fornelli anche i suoi familiari: la moglie Floribeth insieme ai figli Matilde, Leonardo e Natalia, il fratello Sergio e la cuginetta Anna.

Dopo averci fatto scoprire le meraviglie culinarie e naturalistiche della sua amata Bormio, in Valtellina, Giorgio Mastrota ci porta in un altro suo luogo del cuore: Civita, in Calabria, paese di origine di suo papà Walter, un paradiso tra montagna, mare e buona cucina. Uno dei borghi più belli d’Italia, immerso in un incredibile scenario paesaggistico, Civita è anche famosa per essere una delle più antiche comunità arbëreshë (italoalbanesi) d’Italia e per le caratteristiche “case parlanti”, conosciute anche come Case Kodra.

In questo luogo speciale, Giorgio celebra, dalla sua cucina, le sue radici calabresi e la tradizione culinaria del territorio. Ogni episodio sarà un viaggio nei sapori autentici della Calabria, con vicini di casa e amici del borgo che lo andranno a trovare per condividere ricette, aneddoti e tradizioni locali.

Il programma esplora in modo autentico le ricchezze della nostra cultura gastronomica, dando risalto alle tradizioni locali e agli ingredienti genuini che raccontano storie di passione, impegno e sostenibilità. In ogni piatto, preparato con maestria, si mescolano tradizione e innovazione, mentre ogni angolo di Civita diventa il palcoscenico ideale per celebrare le eccellenze del nostro paese.