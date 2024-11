Pietro e Chiara, rottura al vetriolo a Matrimonio a prima vista 2024: “Tutto è precipitato quando si è licenziato e ha lasciato Milano per la Puglia”

Milano, 14 novembre 2024 – La decisione di lasciare Milano, il ritorno a casa in Puglia e la nuova fase. Che è coincisa con l’esplosione della crisi – insanabile – con Chiara. È finita (non troppo bene) la storia tra Pietro De Luca e la novarese Chiara Maderna, una delle tre coppie protagoniste dell’edizione 2024 di “Matrimonio a prima vista”. In realtà, sebbene i due avessero deciso di restare insieme alla fine del percorso del docu-reality (lasciando sorpresi in molti), si era da subito capito che si trattava di un “sì fragile”.

A distanza di sei mesi dalla scelta finale i tre esperti (Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto) si sono trovati di fronte un amore – mai sbocciato veramente – e giunto inesorabilmente al capolinea. “L'esperienza è finita dopo un po' di tempo e di convivenza – ha detto Pietro, che all’inizio del percorso lavorava come store manager a Milano -. Ci siamo accorti che non eravamo quello che stavamo cercando e abbiamo deciso di lasciarci”. A incidere – a detta di Chiara – la decisione dell’ormai ex marito di licenziarsi e tornare in Puglia, sua terra di origine. Una scelta di vita di cui il 36enne non si è detto pentito, anzi: “Ho messo in ordine le cose che non andavano. Ora faccio attività fisica, mi sono rimesso in forma”.

Dalla 38enne novarese, però, questa svolta è stata vissuta come una sorta di “tradimento” di un ipotetico progetto comune e ha accusato Pietro di “non aver costruito nulla” in 36 anni. “Io volevo una persona con testa sulle spalle – ha detto decisa davanti agli esperti, mostrando tutta la sua delusione -. Una persona pronta mettersi in gioco, con tutte quelle parti che ci vogliono in una relazione. Già alla reunion si era rovinato il clima, quando siamo arrivati alla scelta io gli ho chiesto di non licenziarsi per andare giù, di aspettare a farlo cercando prima un altro lavoro. Ma lui non lo ha fatto. Non ha fatto niente di ciò che aveva promesso”.

Secondo Pietro però alla fine “il rapporto è stato tutto basato sulle mie scelte lavorative – ha incalzato -. Nessuno le ha chiesto di accudirmi e prendersi cura di me”. Posizioni ormai cristallizzate, tra la delusione di Chiara e lo sconcerto di Pietro che si è sentito (per dirla come ha sintetizzato Favaretto) come un pacco preso online, quando lo scarti e scopri che non è come te lo aspettavi.

Alla fine dello speciale “E poi” si è anche affrontato il nodo della (presunta) mancata intimità tra i due. “In realtà dopo siamo stati intimi ma lei non l'ha voluto divulgare e io l’ho rispettato” ha rivelato Pietro. “C'è stato un avvicinamento intimo non totale, perché quando ho iniziato a ‘smollarmi’ poi c'è stata la reunion” ha ammesso Chiara, con lo stupore degli esperti che si sono domandati come mai la coppia avesse scelto di omettere un tassello rilevante del loro percorso.

Tra recriminazioni, diversi punti di vista e convinzioni maturate, la conclusione è stata condivisa: andare avanti insieme non aveva senso. “Durante il percorso con Chiara avevo “paura di me” perché non mi sentivo il Pietro di sempre – ha spiegato –. Secondo me Chiara non era pronta per questo tipo di esperimento. Lei, legittimamente, ha bisogno di sicurezze, che però in questo percorso non si possono pretendere. Il mio rimpianto? Non essere stato combattivo come Erik (altro protagonista del programma, rimasto in coppia – tra mille difficoltà – con la Valentina ndr). Il presente di Pietro è focalizzato su un percorso di riscoperta personale, mentre Chiara ha voltato pagina: “Sto frequentando una persona. Questo percorso mi è servito, ho imparato tanto dagli errori commessi”.