Pietro e Chiara, un sì “sofferto” (e fragile) a Matrimonio a prima vista 2024

Milano – Un “sì”. Ma molto travagliato (e non definitivo). Ieri sera è andata in onda la puntata della decisione finale della nuova edizione 2024 di “Matrimonio a prima vista”. Se per i bergamaschi Asia ed Anthony decidere di restare insieme alla fine dei 30 giorni dell’esperimento è stato quasi “fisiologico”, la scelta è stata decisamente più complessa per l’altro lombardo protagonista di questa stagione, lo store manager di Milano Pietro De Luca, in coppia con la novarese Chiara Maderna.

Tra i due non c’è stato il classico colpo di fulmine: le stesse amiche della sposa, al momento delle nozze al buio, si erano mostrate dubbiose. “Non è il suo tipo ideale” hanno spiegato. E in effetti la stessa Chiara ha ammesso che Pietro non rappresenta il suo prototipo, pur considerandolo “un bell’uomo”. La mancanza di una immediata scintilla fisica è stata solo uno degli elementi che hanno tenuto sulla graticola la coppia fino all’ultimo. A incidere anche alcuni aspetti del carattere della sposa e la sua tendenza a mantenere il “controllo” (anche quando si è trattato di un banale problema di accensione del camino).

A far deflagrare la situazione ci ha pensato la tradizionale reunion con gli altri partecipanti al docu reality. Vedere la vicinanza e il feeling che si era creato tra Asia ed Anthony ma anche – più faticosamente – tra Erik e Valentina ha fatto saltare allo scoperto tutti i dubbi di Pietro che ha ammesso di essersi "sentito sempre sbagliato” e messo alla prova. I due, alla fine dell’esperimento, hanno trascorso del tempo insieme a Sestri Levante, il luogo del cuore di Chiara. Un’occasione per parlare e ritrovarsi.

©FRANCESCO MARGUTTI/PHOTOMOVIE

Alla decisione finale – sorprendendo un po’ tutti – Chiara e Pietro hanno scelto di volersi dare una seconda possibilità. “Non mi sento di chiudere qui il rapporto, nonostante le problematiche che sono emerse”, ha spiegato la novarese, motivando la scelta di concludere il percorso restando marito e moglie. Un sì “complicato” e fragile. “Ci sono tante questioni aperte” hanno detto gli stessi esperti (Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto) che questa volta hanno chiuso l’edizione con un en-plein (provvisorio) di happy ending. Nella scorsa stagione solo due coppie su quattro scelsero di restare sposate dopo i 30 giorni dell’esperimento.