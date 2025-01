MasterChef, omaggio a Gualtiero Marchesi: la cucina del grande maestro protagonista della puntata

Milano, 9 gennaio 2025 – MasterChef Italia celebra Gualtiero Marchesi, lo chef milanese più famoso al mondo, scomparso nel 2017. E lo farà nella puntata in onda stasera, giovedì 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, con un omaggio alla visione, all'insegnamento e alla cucina del grande maestro. Al centro del talent show condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli la prova più complessa della stagione sarà proprio dedicata ai piatti iconici di Marchesi.

Una serata speciale, dunque, una celebrazione dello chef italiano più famoso al mondo nonché un omaggio ai suoi piatti che hanno scritto la storia e che hanno conquistato la fama nel mondo. Ma anche un'occasione per illustrare a concorrenti e telespettatori la visione marchesiana, il suo approccio al gusto e quella ricerca perpetua di commistione tra le arti che tanto gli erano cari.

Per l’occasione le creazioni di Marchesi saranno protagoniste del primo Skill Test dell’anno con due guide d'eccezione: due tra gli allievi più premiati e conosciuti Andrea Berton, 1 stella Michelin e Davide Oldani, 2 Stelle Michelin e 1 Stella Michelin Verde per il suo D’O di Cornaredo (Milano).

Ma non si parlerà solo di cucina. Nella cucina di Masterchef, infatti, ci sarà posto anche per la musica, tanto cara al Maestro, con il contributo di Alinde Quartett, il quartetto d’archi composto dai nipoti. Per Marchesi la cucina non è solo una forma d’arte, in forte connessione con la musica, la pittura e la scultura, ma addirittura la più importante tra le arti perché comprende anche la scienza.

A condurre, invece, il pubblico alla scoperta di quello che il Maestro definiva come 'palato assoluto', Enrico Dandolo Presidente di Fondazione Gualtiero Marchesi che, insieme ai giudici in studio, contribuirà a dare una visione completa della filosofia marchesiana essendone da anni testimone fattuale.

Per Carla Icardi direttore di Accademia Gualtiero Marchesi, “la puntata è non solo il giusto riconoscimento del ruolo di Marchesi che oggi è vivo più che mai, ma anche segno concreto del percorso progettuale che con Accademia e Fondazione vogliamo portare avanti nel rispetto del lascito marchesiano, ma con la volontà di dare nuovo slancio alle attività”.