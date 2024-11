Lorenzo Spolverato: “Shaila Gatta? Non è la mia fidanzata, siamo liberi”. Il colpo di scena al Grande Fratello

Milano, 4 novembre 2024 – “Non è la mia fidanzata, siamo liberi”. Lorenzo Spolverato, il modello milanese nella Casa del Grande Fratello, spiazza parlando di Shaila Gatta, dopo settimane di grande passione con la ballerina.

I due giovani non avevano mai nascosto di avere un particolare feeling e, dopo numerosi tira e molla, avevano deciso di seguire il cuore e lasciarsi andare: al Grande Hermano, edizione spagnola del reality dove la coppia è andata in trasferta qualche giorno, è scattato il primo bacio e da quel momento Lorenzo e Shaila sono diventati inseparabili. Rientrati nel loft di Roma, nonostante le critiche di alcuni coinquilini, si sono mostrati più uniti che mai, concedendosi anche momenti di intimità che la regia si è trovata costretta a censurare. Ma proprio quando il loro rapporto sembra essere sempre più solido e la loro complicità alle stelle, parlando con Yulia Bruschi, il gieffino ha fatto sapere che non è responsabile di come gli altri vedono lui e Shaila. E ha aggiunto: “Se stiamo insieme? No ma va. Appunto oggi me l’hanno chiesto due o tre volte e io ho detto ‘ma fidanzato di che?!”.

Spolverato ha fatto dichiarazioni simili anche a Helena Prestes. Alla modella brasiliana ha ammesso che voleva fare questo percorso da solo, senza una fidanzata, infatti a detta sua la ballerina non è la sua fidanzata, ciò che è successo tra loro è capitato e non è vero a parer suo che si comporta con lei come un fidanzato. E ha aggiunto: “Tutto può cambiare anche in poco tempo. Una persona può anche cambiare idea e fare cose che prima non avrebbe pensato. Però non stiamo insieme te lo ripeto”.

Non solo, il giovane milanese ha raccontato che da quando lui e l’ex velina di Striscia la Notizia sono tornati dalla Spagna sono successe delle cose che non sono semplici da spiegare. Le ha però confessato di aver detto alla gieffina che nella casa più spiata d’Italia sono liberi, ognuno di loro fa il suo percorso. E ha sottolineato che lei sa tutto, ha capito come la pensa e lo rispetta. Sarà davvero così? La ballerina sa davvero quello che pensa il suo ‘non fidanzato’? E anche lei sta vivendo il loro rapporto allo stesso modo?

Infine, Spolverato ha confessato alla 34enne: “Con te voglio recuperare il rapporto di prima quando ci divertivamo e ridevamo insieme. Io e te avevamo un bel legame e stavamo benissimo e spero di ricostruirlo presto”. Lorenzo e Helena ci riusciranno? Dopo la chiacchierata, la modella si è confidata con Le Non è la Rai dicendo di non intravedere alcuna possibilità. Fosse per lei, parlerebbe ancora con Lorenzo, ma lui le appare sfuggente e schivo. In ogni caso, ormai la modella lo vede con occhi differenti. Non prova più dei sentimenti, non ha più voglia di far uscire il meglio di lui. Le dispiace ma non è più innamorata.

Intanto, il pubblico del Grande Fratello è rimasto un po' sorpreso nell'udire le parole di Spolverato riguardo Shaila. Certo, in pochi giorni nessuno si aspetta che i due ragazzi si giurino amore eterno, però neppure che prendano le distanze così, dopo tutta la passione che mostrano di giorno e di notte. “Ovvio che non possono essere fidanzati in così poco tempo. Il tono che Lorenzo usa però stride non poco con quella passione sbandierata. Mi sarei aspettato un 'magari' pieno di speranza piuttosto che un 'uè non esageriamo’”, si legge in un post su X. Seguito da un altro: “Che furbone”. E ancora: “A Lorenzo interessa solo apparire”.