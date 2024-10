Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta rientrano nella casa del Grande Fratello: cosa accadrà?

Milano, 28 ottobre 2024 – Ci siamo, il tanto atteso momento è arrivato. Dopo una settimana in trasferta al Grande Hermano, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta rientrano nella Casa del Grande Fratello di Roma. E lo fanno come una coppia proprio questa sera, lunedì 28 ottobre, durante una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sì, perché la permanenza dei due concorrenti in Spagna gli ha dato modo di svelare i loro sentimenti reciproci e di lasciarsi andare come non erano riusciti a fare prima. Il modello milanese aveva sempre avuto un debole per la ballerina, ma si era legato ad Helena Prestes dopo che aveva visto Shaila – impaurita da quello che iniziava a provare per Lorenzo – creare un particolare feeling con Javier Martinez. Insomma, nessuno dei due giovani aveva avuto il coraggio di ascoltare il cuore e il ‘viaggio’ da soli a Madrid è stato quello di cui, probabilmente, avevano bisogno. Però, ora dovranno affrontare i coinquilini italiani che non sono convinti che Lorenzo e Shaila siano stati definitivamente eliminati, lo scorso lunedì sera. E, soprattutto, non sanno che tra loro è finalmente scoccata la scintilla. Come reagiranno? Ascoltando quello che hanno detto negli ultimi giorni, per la nuova coppia non sarà facile ritornare a vivere in Casa. Molti i concorrenti delusi dagli ultimi comportamenti e dichiarazioni dei due giovani e non sempre inclini a credere nella genuinità dei loro sentimenti. Lo stesso vale per i fan, che sui social si domandano quali saranno le prossime mosse.

Una volta entrati nella Casa del Grande Hermano, Lorenzo e Shaila sono stati travolti dalla passione. Nel confessionale, la ballerina ha detto di voler ascoltare il suo cuore e non avere paura: “Per una volta ho detto: non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore”. L'ex velina ha poi confessato di aver dormito insieme a Lorenzo: “Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione. Mi sono sentita come una bambina di 12 anni”.

Anche Lorenzo ha confessato le forti emozioni che prova per Shaila: “È partito tutto da una carezza, come un pugno di felicità che ti fa vivere tutto meglio. Un’attrazione e un’energia che ci collega che è inspiegabile. Quello che noi viviamo noi lo sappiamo, lo sentiamo e questa è la cosa più importante”.

E, proprio per questo, il giovane milanese ha chiesto all’ex velina di non lasciare che il loro rapporto si spenga una volta tornati in Italia: “Se noi qua dormiamo insieme, stiamo insieme, quello che stiamo vivendo qua è forte, quando noi torniamo ognuno riprende la propria routine, ma questa cosa qui non dovrà mai andare via”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Hermano (Frame video Grane Fratello Mediaset)

Shaila Gatta non si nasconde e ammette di temere il ritorno al Grande Fratello italiano. La ballerina ha spiegato i suoi sentimenti durante un confessionale nel Gran Hermano, rivelando le sue preoccupazioni riguardo al giudizio dei compagni nella Casa italiana: “La paura di tornare nella casa italiana? C’è, io ho una gran paura. In questo momento io sono un po’ più scomoda per gli altri”. La sua preoccupazione è per lo più legata a quanto stava vivendo con Javier.

Dopo giorni di tira e molla (a causa di Lorenzo), i due giovani si erano lasciati andare a baci e coccole. Ma non era quello che l’ex velina voleva davvero e lo ha detto solo qualche giorno fa, (ri)scoprendosi quasi innamorata di Spolverato. La 28enne ha infatti rivelato di aver ascoltato il suo cervello per orgoglio e per difesa, senza dare retta, invece, al suo cuore. Non solo, parlando con alcune inquiline nella Casa del Grande Hermano, ha raccontato: “Passava il tempo e lo baciavo per capire cosa sentivo dentro”. In lingua spagnola, poi, l'ex velina ha aggiunto che la testa e il cuore le dicevano cose diverse ma lei ha sempre saputo chi le piaceva veramente. “Io baciavo Javier e non sentivo nulla, anzi pensavo a Lorenzo”, ha aggiunto la giovane davanti alle telecamere. E ancora: “Quando ti piace veramente una persona, delle cose non le puoi controllare, perché c’è un’attrazione”. Certo, al cuore non si comanda, ma molti potrebbero non credere alla sua sincerità: “Chi vuole crederci è libero di farlo, chi non vuole farlo amen, non è un problema mio”.

Ma forse un problema suo è, visto che ha paura di tornare nella casa italiana. Il Grande Fratello mostrerà i video con tutte queste dichiarazioni a Javier? E come reagirà il pallavolista? Intanto, il giovane si è detto convinto che Shaila e Lorenzo non sono stati eliminati ma si trovano nel tugurio. “Uno scenario potrebbe essere che è stato tutto non dico un po’ studiato, ma quasi. Se li mandi insieme in tugurio, stanno insieme, magari si baciano e tu lo fai vedere a me, tu vuoi che io mi accenda in qualche modo. E lì crei lo scontro”, ha detto. Ma sembra che lo sportivo, nonostante provi un po’ di rabbia e delusione, non voglia dare troppa soddisfazione alla ballerina: “A quasi 30 anni non m'infatuo di una ragazza per un bacetto, non vado dietro a qualcosa che esiste solo nella mia testa. Per assurdo non ho più stima di lei, ma non voglio farle del male. Perché devo continuare a tutelarla? Con me è stata una donna di ghiaccio”.

Ma se da una parte Javier sempre convinto di non voler più niente a che fare con Shaila, da un’altra sembra considerare un possibile perdono: “Se lei si pente e torna da me, potrei perdonarla”. Parole che evidenziano un profondo legame emotivo che non riesce a spegnersi, anche di fronte alla consapevolezza di essere stato ingannato già due volte. La situazione, però, non è priva di dubbi e timori per il pallavolista, che si domanda se un eventuale ritorno di Shaila possa essere sincero o solo un altro tentativo di manipolazione.

Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello (Foto ufficio stampa Mediaset)

La finta eliminazione dal gioco di Lorenzo Spolverato ha invece letteralmente destabilizzato Helena Prestes che, subito dopo la diretta di lunedì scorso, ha ammesso tra le lacrime di essersi innamorata del concorrente milanese: “Io ancora non ci credo che lo hanno eliminato, non è possibile, non è giusto, non ci credo. Sarà in tugurio. Il pubblico italiano lo vuole vedere insieme a Shaila, così li hanno mandati insieme in tugurio per vedere se da soli scatta qualcosa. Il mio Grande Fratello non ha più senso qua dentro, era lui tutto, lui era vita, gioia. Se sono innamorata di lui? Sì!”.E durante la settimana la modella ha detto di sentire la mancanza del ragazzo nella Casa. Peccato che il modello abbia ammesso di aver solo giocato con lei: “La modella è molto famosa in Italia, si è innamorata. Io no, ho giocato. Lei è innamorata di me, ma io n. A me già piaceva Shaila. Helena invece è innamorata, è molto presa da me. Però credevo che poteva piacermi in altro modo, ma poi ho pensato di no, che era meglio essere solo amici per divertirsi. Tra me e lei c’era solo questo”.

Helena Prestes nella casa del Grande Fratello (Foto ufficio stampa Mediaset)

“Baciava Javier e pensava a Lorenzo, non ci credo”, “Ma che coraggio che ha a dire queste cose”, “Faceva prima a baciare solo Lorenzo”, “Si sta arrampicando sugli specchi perché sa che uscirà tutto fuori”, “Ha paura di rientrare”, “Che squallore quello che detto”, scrivono su X molti fan della ballerina, rimasti delusi dal suo comportamento. E ancora: “Shaila la concorrente più falsa”, “Ma c'è davvero qualcuno che le crede?”, "A me fa tanta tristezza”, “Javier si è scansato un fosso". Nonostante ciò, qualcuno che difende la nuova coppia non manca: “Javier e Shaila sono la romantica sorpresa di cui non sapevamo di avere bisogno. La loro chimica è innegabile, piena di scherzi giocosi e momenti commoventi che illuminano la casa del Grande Fratello”.