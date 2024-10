Baci tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, è amore? I fan divisi tra felicità, dubbi e critiche

Milano, 24 ottobre 2024 – Baci, abbracci e confessioni. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di seguire il cuore e di non fare più resistenza ai sentimenti che sembrano provare l’una verso l’altro. Dopo settimane di tira e molla, l’ex velina e l’ex tentatore di ‘Temptation Island’ si sono lasciati andare ad effusioni e parole importanti davanti alle telecamere, anche se quelle del Gran Hermano, il Grande Fratello spagnolo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore.

Qualche giorno fa, al Grande Hermano, edizione spagnola del reality condotto in Italia da Alfonso Signorini, la concorrente Maica Benedicto era stata eliminata. Anzi squalificata, come aveva annunciato in diretta e a sorpresa il conduttore locale Ioa Aramendi. In realtà non era vero. La giovane era stata scelta per essere "prestata" su richiesta degli organizzatori della versione italiana. “Buonasera Maica, sono il Grande Fratello italiano, ti invito a trascorrere qualche giorno a casa mia in Italia, ti aspettiamo domani. Benvenuta nella meravigliosa Italia”, il messaggio per la modella. Ed ecco che, lunedì 21 ottobre, Maica è entrata nella Casa italiana.

Per una concorrente arrivata, due hanno lasciato la casa. Sempre lunedì sera, durante la puntata su Canale 5, i preferiti dal pubblico (scelti tramite televoto) hanno avuto la possibilità di volare in Spagna e approdare al Grande Hermano. E i prescelti sono stati Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che, però, inizialmente, pensavano di essere stati eliminati.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono i preferiti e volano in Spagna (Foto ufficio stampa Mediaset)

Prima di conoscere il loro vero destino, arrivati in studio i due concorrenti hanno iniziato ad ammettere di aver sbagliato qualcosa l’uno nei confronti dell’altra. Il giovane milanese ha confessato di aver seguito poco il suo cuore e di aver perso un'opportunità ma, allo stesso tempo, crede che la ballerina abbia un po' ignorato i suoi sentimenti palesi. Shaila ha invece ammesso di aver ascoltato il suo cervello per orgoglio e per difesa, senza dare retta, invece, al suo cuore. “Anche io ho ascoltato la testa”, ha detto il ragazzo. E ha proseguito: “Il mio cuore già dal secondo giorno andava in una direzione. Quindi magari c'è possibilità di rimettere in pista questo cuore”. Dopo queste parole tra i due è scattato un forte abbraccio.

Ma Javier Martinez dov’è finito? Non era stata Shaila a dire ad alcune coinquiline: “Ragazze ho sentito un fuoco mentre parlavamo. Sentivo la situazione… capitemi. Mi piace! Ho mille vibes, il suo odore, la sua pelle, le sue parole”? E, soprattutto, non hanno avuto alcun significato i baci, gli abbracci e le coccole notturne sotto il piumone insieme al pallavolista? Evidentemente per lei no, perché prima di lasciare il loft, ha praticamente scaricato lo sportivo (un’altra volta), dicendo chiaramente che non lo avrebbe aspettato fuori dalla Casa in caso di eliminazione. Una doccia fredda per l’argentino che si è sentito usato, specie dopo l’ultima settimana passata con la ballerina.

Javier Martinez e Shaila Gatta (Foto ufficio stampa Mediaset)

Appena approdata in Spagna, Shaila Gatta ha detto chiaramente di essere sempre stata confusa, ma di aver sempre saputo di essere attratta più dal modello milanese che dallo sportivo argentino. "Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui (Lorenzo) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”, ha detto l’ex velina.

Non sono passate neanche 24 ore dal loro ingresso nella Casa del Grande Hermano, che Shaila e Lorenzo hanno letteralmente sminuito i loro flirt nel reality italiano, Javier Martinez e Helena Prestes. “Io vedevo Shaila con Javier e non c’era il fuego, quello che vedi, il fuoco. A me lei piace davvero e vederla con uno con cui non c’era il fuego mi dava fastidio. Lei adesso ha capito. Poi lei limonava con l’argentino. Io non ho limonato nessuno. Dai, avevo un poco di rapporto con la brasiliana della casa. Però la brasiliana si è innamorata di me”, le parole del modello milanese agli inquilini del Gran Hermano. “La mia limonata con l’argentino c’è stata questa settimana, ma lui un mese fa era con la brasiliana. Lui toccava la brasiliana. Ed è stato così non dire bugie”, ha replicato Shaila. Un momento non proprio bellissimo e molto poco rispettoso: Helena ne è uscita come un ripiego (“Mentre Shaila andava da Javier, allora io andavo da Helena”), e Javier come un test con cui non c’è stato chissà cosa. Il Grande Fratello mostrerà questi video ai due giovani? E come ci resteranno nel sentire quelle parole?

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Hermano 8(rame video Instagram Shaila Gatta)

Tra una confessione e l'altra, sia davanti ai nuovi inquilini sia in privato, finalmente, tra Shaila e Lorenzo sono scattati i primi baci nella casa del Grande Hermano. “Se sono innamorata di lui? Penso di sì, il cuore mi ha sempre portata verso Lorenzo. Ho cercato di farmi piacere Javier a tutti i costi, ma non è andata”, ha detto la ballerina alle nuove coinquiline. Le sue parole hanno inevitabilmente influenzato gli equilibri interni alla casa, dando vita a nuove speculazioni sul futuro della coppia. Mentre alcuni abitanti credono nella sincerità dei sentimenti tra Shaila e Lorenzo, altri come Javi e Vanessa rimangono piuttosto scettici. Secondo loro tutto sarebbe stato pianificato a tavolino da Lorenzo stesso.

Ed è un po’ quello che sta accadendo tra i fan della coppia. Molti sono felicissimi per come si sta evolvendo il rapporto tra Lorenzo e Shaila, mentre altri sono rimasti delusi dal comportamento che hanno avuto rispettivamente con Helena e Javier.

"Ormai sono proprio lanciati”, “Un altro bacio a stampo”, “Che cose belle che si sono detti”, hanno scritto alcune utenti di X dopo aver visto i video che arrivano direttamente da Madrid. E ancora: “Tra Shaila e Lorenzo era una sfida, si sono sempre piaciuti”, “Sono proprio dolci insieme, nella loro naturalezza” e “Lorenzo è stato sempre sotto un treno per Shaila e non sta recitando per niente”.

Ma ecco le critiche: “Il problema non è che Shaila ha scelto Lorenzo (speriamo che ci resti pure insieme), il problema è che ha usato una persona consapevole del fatto che non gli piaceva. Usata fisicamente e manipolata con discorsi senza microfono”; “Stanno facendo pessime figure, in meno di 24 ore sono stati già definitivi due attori dai concorrenti spagnoli”. E qualche dubbio: “Secondo me Shaila e Lorenzo hanno un copione, si vede che stanno recitando, non li vedo sinceri. Cosa non si fa per emergere, non hanno capito che stanno facendo una figuraccia”, “Lorenzo con Shaila non mi convince. Tutto fake per quello diceva di fidarsi di lui. Non ho visto un bacio vero passionale, solo baci a stampo, mi fa ridere”.