Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: chi è, età, lavoro e vita privata. L’affinità con Shaila Gatta

Milano, 18 settembre 2024 – Dopo mesi di indiscrezioni, lunedì sera, 16 settembre, ha debuttato una nuova edizione del Grande Fratello – al timone sempre Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi – e hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia ben 14 inquilini (tre di loro partecipano come un unico concorrente). Domani sera, nella seconda puntata, ne entreranno altri sei e, a quel punto, la rosa sarà completa.

Tra i primi a varcare la porta rossa c’è anche un milanese, Lorenzo Spolverato. Chi è, quanti anni ha e che lavora fa? Conosciamolo meglio.

Lorenzo, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Il 27enne si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

Lorenzo vanta una lunga carriera sportiva: negli anni ha praticato pallanuoto e kick boxing, e ora si dedica al beach volley, alla corsa e alla palestra. Ama la natura e adora trascorrere il tempo libero passeggiando con la sua cagnolina, Taylor, che ha presentato come la sua fidanzata.

Lorenzo Spolverato (Foto profilo Instagram)

In passato ha cambiato diversi lavori, come ha raccontato nella clip di presentazione al Grande Fratello: il cameriere, il sommelier, il bodyguard e l'animatore per villaggi turistici. Il suo sogno però sarebbe quello di lavorare nel mondo dello spettacolo e in particolare di diventare attore: ha studiato recitazione e sa cantare. Fino ad oggi ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche indipendenti e cortometraggi. Non solo, è apparso anche in tv nelle trasmissioni ‘Uomini e Donne’ e ‘Temptation Island’. E lavora come modello.

Per Lorenzo la partecipazione al Grande Fratello 2024 rappresenta un'importante opportunità per ottenere visibilità e farsi conoscere dal grande pubblico.

Lorenzo non ha una fidanzata. Chissà che non incontri la ragazza dei suoi sogni all’interno della Casa del Grande Fratello? È proprio quello in cui spera. E, dopo le prime ore dall’inizio del reality show, sembra si sia già creato un certo feeling con Shaila Gatta. I due hanno parlato a lungo, sia in piscina che in sauna. Ed entrambi hanno ammesso candidamente di aver sentito un’affinità inspiegabile. Qualcuno sostiene che l’ex velina sia già impegnata al di fuori della Casa (ma sui social non spuntano indizi). Però il legame che sta nascendo in queste ore potrebbe cambiare tutto.

Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 20mila followers, ci sono diversi foto che lo ritraggono durante servizi fotografici che fanno parte della sua professione.