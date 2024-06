Fedez in live da GrenBaud: dalla “relazione tossica” con Ferragni allo “schiaffo a Diego Naska”

Fedez a ruota libera. Il rapper milanese dopo la rottura con Chiara Ferragni sta finendo costantemente tra le notizie di cronaca per le sue “gesta” extra palco. A tenere banco oggi sono le rivelazioni fatte dal 34enne milanese durante una stream su canale Twitch di GrenBaud, noto streamer passato anche per l’ultima edizione di Sanremo Giovani.

Nel pezzo finale di una trasmissione fiume di 12 ore, GrenBaud ha avuto come ospite anche Fedez. I riferimenti (e le frecciatine) alla fine della sua relazione (e non solo) non sono mancati fin dalle prime battute della live, quando lo streamer si è complimentato con il 34enne per la sua nuova casa: “Qui posso fare tutto quello che voglio”, la risposta di Fedez.

Si è discusso molto del nuovo brano di Fedez, “Sexy Shop”, in cui il rapper, insieme ad Emis Killa, racconta del rapporto con Chiara Ferragni: "La nuova canzone ovviamente parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Non attribuisco colpe a nessuno. Era una relazione tossica. Era uno sfogo verso le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui per fortuna mi sono liberato. Non ho mai fatto segreto di aver sempre odiato le persone che giravano intorno a Chiara. Ora frequento solo persone che mi piacciono”.

Durante la live il rapper si è anche prestato a un format tipico delle interviste sul canale di GrenBaud, le domande a raffica della chat. Tra gli argomenti toccati, anche alcune domande sulle possibilità di vedere i figli da quando si è interrotta la relazione con Chiara: “Al momento tre volte a settimana. Sto combattendo per vederli il più possibile”

Il rapper, sollecitato dalla chat, non ha nemmeno confermato l’appuntamento che ormai da due anni anima piazza Duomo, il LoveMi, dove l’artista faceva esibire tanti artisti. Il ricavato dell’evento era totalmente devoluto in beneficenza.

Sempre dalla chat dello streamer, chiedono a Fedez “dello schiaffo a Diego Naska”. La storia risale a fine aprile, quando, al release party dell’ultimo album di Tony Effe, il rapper milanese e il cantante emergente sarebbero venuti alle mani. Una storia circolata per mesi su internet ma senza reali riscontri, in quanto il locale della festa organizzata dal rapper romano era totalmente off-limits. “Posso spiegarlo tranquillamente”, risponde Fedez. “Un amico loro aveva fatto un post in cui diceva che si sco*ava mia moglie e che i miei figli avrebbero dovuto chiamarlo papà. Naska commenta ridendo. Gli ho chiesto banalmente cosa gli facesse ridere e di chiedermi scusa e non ha voluto farlo. E se mi tocchi i figli io perdo il controllo”. Diego Naska ha risposto alla ricostruzione di Fedez sostenendo che: “Io ho commentato con una Gif di stupore. Poi il diretto interessato è venuto a prendermi a mazzate con altre tre persone. Tre contro uno”. Non sapevo che la violenza fosse il mzzo predileto di chi si batte per la salute mentale dei giovani”. Poi la stoccata con riferimento al raid punitivo che il rapper ha fatto sotto casa del personal trainer Cristiano Iovino dopo una lite al The Club. “Passami a prendere tu magari senza van con sopra cinque persone”.