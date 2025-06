Fedez e Clara Soccini sempre più spesso insieme (e complici): “È scattato il bacio”

Milano, 5 giugno 2025 – Fedez e Clara Soccini stanno insieme? Ad avvalorare le indiscrezioni delle ultime settimane e l’incessante chiacchiericcio sui social, è arrivata l’anticipazione del prossimo numero di Chi che annuncia: “Tra i due è scattato un bacio” con tanto di servizio fotografico dei due in un locale di Roma dopo l’evento Radio Zeta Summer Hits al Foro Italico. Tra i due cantanti lombardi (35 anni di Rozzano lui, 25 anni della provincia di Varese lei) ci sarebbe quindi qualcosa di più di un semplice featuring estivo (il brano “Scelte stupide”). In questi mesi gli indizi su una possibile relazione tra i due non sono mancati e – come sempre accade quando si tratta di volti noti dello spettacolo – sono stati analizzati e discussi dal popolo social.

Sempre alla serata capitolina è legato uno scambio su Instagram che ha incendiato i follower dei due artisti. Qualche giorno fa Clara ha condiviso su Instagram alcuni scatti dell’evento che l’ha vista insieme a Fedez sul palco di Radio Zeta Future Hits e il rapper ha commentato il post con una emojii della mano che fa la forma di cuore. A contribuire a queste indiscrezioni anche alcune clip –diventate virali – durante una diretta streaming con Il Rosso e Ash. Nel corso della diretta è stato chiesto alla cantante: “Tu sei fidanzata?” e Clara ha sussurrato un “ehm…” cercando istintivamente lo sguardo del rapper che è arrivato in aiuto della cantante (con uno scherzoso “Ma fatti i c...i tuoi!”). In attesa di conferme o smentite i due sui social appaiono sempre più spesso insieme: una necessità legata al nuovo brano o un legame che va oltre la sfera professionale?