Fedez e il post Instagram, è dedicato a Chiara Ferragni? C’è chi ancora spera di rivederli insieme

Milano, 21 agosto 2024 – Fedez scrive un messaggio sui social dedicato a Chiara Ferragni? A qualche follower piace crederlo, a qualcun altro meno, altri ancora dubitano che possa essere così. Certo è che l’ultimo post sul suo profilo Instagram ha attirato l’attenzione di molti.

Il post Instagram

Ieri, martedì 20 agosto, Fedez ha pubblicato su Instagram diverse nuove fotografie della sua vacanza in Sardegna. Numerosi gli scatti che lo immortalano in compagnia degli amici o del cagnolino Silvio, ma anche quelli della maxi festa organizzata in Costa Smeralda. Ad incuriosire i follower, però, è stata la prima immagine abbinata alla didascalia e alla canzone in sottofondo. Si tratta di una fotografia che ritrae Fedez abbracciato a Vittoria, Leone e Silvio. Accanto, un paio di frasi di uno dei brani più famosi dei Blink-182 (band preferita del cantante, ndr) ovvero ‘I Miss You’: “Non perdere tempo con me. Sei già la voce dentro la mia testa... (Mi manchi, mi manchi), ndr”.

Fedez insieme ai figli Vittoria e Leone,e al cane Silvio (Foto Instagram)

Una dedica per Chiara?

Che si tratti di un messaggio in codice dedicato a Chiara Ferragni, che ora si trova in vacanza in Corsica con la sorella Valentina e alcuni amici? Il cantante sente la mancanza dell’ex moglie? Difficile capire cosa nasconde davvero il cuore di una persona. Di certo c’è che l'estate di Fedez, da ciò che ha raccontato lui sui social, è stata un susseguirsi di feste e after in compagnia di numerosi amici e amiche. Senza dire che il gossip lo ha accostato più volte a ragazze, parlando di presunti flirt. Da ultimo, quello con la bresciana Giulia Santin. Ma tutto senza conferme ufficiali da parte del diretto interessato.

I commenti social

II post del rapper milanese ha subito ricevuto numerosi commenti. Immancabili le critiche allo stile di vita del cantante tra lusso e party in piscina, ma diversi anche gli utenti che sembrano fare ancora il tifo per l’ex coppia. “Quando avrai superato l'adolescenza, riprenditi tua moglie ti prego”, scrive una follower. E un’altra: “Riconquistare Chiara. Non è mai troppo tardi”. Poi ancora: "Il marito più bello del mondo, ti supplico Chiara”; “Chiara Ferragni, we want the come back” (“Chiara Ferragni, vogliamo il ritorno”, ndr) e “Revenez avec Chiara, vous étiez LE COUPLE” (“Torna con Chiara, voi siete La coppia”, ndr). Tutto condito dai romantici cuoricini rossi.