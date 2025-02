Chiara Ferragni in copertina di Elle Romania con micro top ed extension: è l’ennesimo passo per rivendersi all’estero?

Milano – C’è un anno di distanza tra la copertina che la rivista Elle Romania ha appena dedicato a Chiara Ferragni e quella dell’Espresso che, a marzo 2024, la ritraeva come un clown a seguito dello scandalo della falsa beneficenza dei pandori Balocco. Un anno tumultuoso in cui l’influencer ha dovuto affrontare la separazione da Fedez e un crollo d’immagine in Italia giudicato da molti irrecuperabile. Per questo l’ormai “ex regina di Instagram” sta provando a rivendersi all’estero, intraprendendo sempre più progetto a livello internazionale.

Sulla nuova copertina del mensile di moda, l’influencer cremonese indossa un micro top – di fatto, un reggiseno – e delle lunghe extension, simbolizzando una rinascita stilistica e professionale. Il titolo recita: “Chiara Ferragni rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda”. All’interno, la giornalista Domnica Margescu le concede una lunga intervista, accompagnata da un servizio fotografico a firma di Nicholas Fols, noto per i suoi intensi ritratti femminili.

Le foto di Chiara Ferragni scattate per Elle da Nicholas Fols, noto per i suoi intensi ritratti femminili

Lo scandalo “pandoro-gate”

Lo scandalo noto come “pandoro-gate” ha avuto inizio nel 2023, quando Ferragni è stata accusata di truffa aggravata in relazione alla vendita di prodotti come pandori natalizi e uova di Pasqua, promossi con finalità benefiche. Le indagini hanno rivelato che i proventi destinati alle donazioni non sono stati erogati come pubblicizzato, portando a un’inchiesta da parte della Procura di Milano che si è concretizzata in un rinvio a giudizio per truffa aggravata. Secondo le accuse, Ferragni avrebbe ottenuto un profitto ingiusto di 2,2 milioni di euro attraverso queste campagne.

Riabilitare l’immagine

Il ritorno sulla copertina di Elle Romania rappresenta un passo strategico nel tentativo di riabilitare la propria immagine. Oltre alla copertina, Ferragni sta pianificando una serie di iniziative per riconquistare la fiducia del pubblico globale. Tra queste, collaborazioni con brand internazionali, partecipazione a eventi di moda di rilievo e un rinnovato impegno in progetti benefici trasparenti e verificabili.

Operazioni di rebranding

Nel marzo 2024, Ferragni ha partecipato alla Paris Fashion Week, sfilando per importanti maison francesi. Poco dopo, ha lanciato una linea di prodotti per la cura delle unghie in collaborazione con il brand internazionale Neonail. Questa partnership ha ampliato la sua influenza nel settore beauty a livello globale.

A settembre, aveva pubblicizzato la nomina a “new ambassador” di Goa Organics, brand spagnolo di prodotti per capelli rigorosamente vegano sede a Barcellona. Nel novembre 2024, Ferragni è stata premiata come “International Fashion Icon” ai Vanitatis Awards a Madrid. In quell’occasione dei Vanitatis Awards a Madrid, Ferragni ha indossato un abito monospalla asimmetrico tempestato di paillettes di Palomo Spain, dimostrando il suo impegno nel collaborare con designer internazionali e nel promuovere la moda spagnola.