Venduta Villa Matilda, la dimora sul lago di Como dei Ferragnez

Pognana Lario (Como), 5 gennaio 2025 - Finito l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni è stato, forse, venduto anche il loro nido d'amore sul lago di Como, quella Villa Matilda che i due avevano acquistato nel gennaio del 2023 e che li ha visti insieme per una sola estate. Un finale scontato dopo l'accordo di separazione formalizzato il 13 dicembre scorso dal Tribunale di Milano che ha ratificato l’addio tra i due assegnando la villa sul lago al trapper che non ha mai fatto mistero di preferire Milano.

I Ferragnez sul lago di Como, una delle loro mete preferite

La scelta di crearsi un buen retiro nella Lariowood dei vip sembra infatti sia stata di Chiara, quando ancora era la regina incontrastata dei social. Anche la scelta della villa affacciata sul lago con approdo privato a Pognana Lario, in una zona di pregio ma di sicuro meno glamour rispetto ad altre più blasonate, non era stata per nulla casuale.

Il dirimpettaio dei Ferragnez, anche se sull'altra riva del lago, era niente meno che "king" George Clooney e i follower già all'annuncio dell'acquisto si erano scatenati immaginando l'incontro tra la coppia reale di Hollywood e quella dei social. Il "pandoro gate" ha portato al più brusco dei risvegli e così quella villa da sogno, chiamata Matilda in onore della cagnolina dei due, è stata messa all'asta e secondo l'indiscrezione del giornalista Gabriele Parpiglia, venduta in questi giorni.

Top secret la cifra che dovrebbe comunque superare i dieci milioni di euro, nemmeno tanto considerando il prezzo di acquisto - all'epoca si disse tra i 5 e i 7 milioni di euro - e le spese per la ristrutturazione e la creazione di una piscina a sfioro vista lago.

Villa Matilda vista dall'esterno

Una notizia che ha colto di sorpresa anche il sindaco di Pognana, Claudio Corbella, che comunque può ringraziare i Ferragnez per aver garantito un po' di pubblicità al piccolo borgo nonostante la loro presenza effimera. La speranza è che Villa Matilda si finita a qualche altro vip, magari meno famoso ma deciso a restare.