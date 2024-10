Chiara Ferragni fa un passo indietro: Claudio Calabi diventa amministratore unico di Fenice Srl

Milano, 28 ottobre 2024 – A distanza di quasi un anno dalla multa dell’antitrust per quello che poi è diventato lo scandalo pandoro, multa che a metà dello scorso dicembre fece tremare l’impero di Chiara Ferragni provocando a valanga un’indagine per truffa aggravata (e forse contribuendo anche a mettere la parola parola fine del loro matrimonio), l’influencer si fa da parte. Oggi, infatti, l'assemblea di Fenice Srl, la società proprietaria dei marchi Chiara Ferragni, ha deliberato con il voto unanime dei soci di nominare Claudio Calabi quale amministratore unico, ruolo fino a oggi occupato dalla stessa imprenditrice digitale.

Un cambio al vertice che arriva dopo quasi un anno di business in difficoltà, per usare un eufemismo, e dopo mesi di mal di pancia tra i soci. In particolare, mal di pancia dell'imprenditore Pasquale Morgese, azionista al 27,5% della società dell'influencer (che invece ha il 32,5% delle quote, mentre l'altro 40% è di Paolo Barletta, presidente della società.

E dunque Ferragni si affida a un manager che ha legato la sua carriera al rilancio aziendale delle aziende che l’hanno scelto al vertice. Di recente Calabi ha guidato il rilancio di Risanamento, di cui è presidente, di Italtel-Psc, dopo una stagione come amministratore delegato, prima di Rcs e poi del Sole 24 Ore. Il primo scoglio è la pubblicazione del bilancio 2023: a oggi né la holding Sisterhood né Fenice Srl lo hanno pubblicato. Nel 2022 Fenice aveva totalizzato un fatturato di 14,2 milioni, ma parliamo di un anno in cui Ferragni era ancora all’apice della sua fama.

Il compito di Claudio Calabi non è semplice: far rinascere Fenice dalle ceneri di una figura, quella di Chiara Ferragni, che è diventata radioattiva, un re Mida al contrario, proprio a causa dello scandalo Balocco.