Si alza il sipario su Milano Moda Donna. Alla Fashion Week i cento anni di Fendi e l’attesa per Gucci post Di Sarno

Milano, 25 febbraio 2025 – Si alza il sipario sulla Moda Donna, l’appuntamento più importante dell’anno per il fashion di cui Milano resta capitale. Da oggi e fino al 3 marzo ci sono 153 appuntamenti, inclusi 56 sfilate fisiche e 6 digitali, 65 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 23 eventi. Ma gli occhi sono tutti puntati su Gucci, che sfilerà già oggi senza Sabato De Sarno.

Grandi debutti e ritorni alle sfilate

Saranno presenti per la prima volta i brand Francesco Murano, beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, Fiorucci, Giuseppe di Morabito, Institution by Galib Gassanoff, J. Salinas, K-way, e Susan Fang supported by Dolce&Gabbana. Ritorna in calendario MSGM, mentre Saman Loira sarà per la prima volta nel calendario digitale. Questa edizione della Milano Fashion Week segna il debutto di Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come direttore creativo di Blumarine.

Celebrazioni ed eventi esclusivi

Durante la Fashion Week verranno celebrati importanti anniversari. Fendi celebrerà i 100 anni dalla sua fondazione con una sfilata co-ed. Dsquared2 celebrerà il 30esimo anniversario e K-way il 60esimo. Anche Santoni celebrerà in questa edizione un importante anniversario: il 50° anno dalla fondazione del brand. Bottega Veneta sarà presente con una performance nel nuovo headquarter del brand, Palazzo San Fedele, in partnership con Casa Mollino.

Tra i molti eventi in calendario, oggi si terrà il party “La fête secrète” in occasione dell’opening della mostra "Io sono Leonor Fini" a Palazzo Reale. Sarà ospitata anche la mostra “Anna Piaggi, Parole e Taffeta”, organizzata dal gruppo MinervaHub. Inoltre, si terrà la seconda edizione di Fashion Issues alla Triennale Milano, un progetto del Dipartimento moda di Triennale, a cura di Vanessa Friedman, fashion director e chief fashion critic del The New York Times, con un incontro domenica 2 marzo.

"L’industria della moda risponde alla complessità del momento”

"La Milano Fashion Week di febbraio testimonia la volontà dell’industria della moda di rispondere alla complessità del momento. La creatività, la pragmaticità e la duttilità, che da sempre caratterizzano il Made in Italy, sono gli strumenti attraverso cui affrontare un momento così sfidante", ha detto Carlo Capasa presidente di Cnmi.