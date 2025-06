Chiara Ferragni va davvero a Ballando con le stelle? Una mossa inattesa (e fuori dalla comfort zone)

Milano, 3 giugno 2025 – Chiara Ferragni a “Ballando con le stelle”? L’indiscrezione è stata lanciata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nel corso del programma “La vita in diretta”. E ci sarebbe anche un nome sul maestro pronto a guidare la celebre influencer nel percorso all’interno del programma condotto da Milly Carlucci: si tratterebbe di Pasquale La Rocca, ballerino dal curriculum internazionale. Dalla diretta interessata non sono arrivati commenti. Certamente, qualora la voce si rivelasse concreta, sarebbe un gran colpo per la trasmissione di Rai Uno, che si accaparrerebbe così un personaggio in grado di calamitare l’attenzione mediatica.

Milly Carlucci conduce 'Ballando con le Stelle'

Chiara Ferragni, eccezion fatta per la sua co-conduzione del Festival di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus, si è sempre tenuta lontana dalla ribalta della prima serata: la tv non costituisce (come i social) il suo habitat naturale e certamente non rappresenta una comfort zone. Dopo il pandoro gate e la rottura con Fedez la sua apparizione sul piccolo schermo a “Che tempo che fa” è stata un’eccezione alla regola (e l’intervista non ebbe l’effetto sperato, probabilmente).

A fine aprile Chiara Ferragni ha preso il 99% del controllo del suo brand Fenice

Stupirebbe quindi vederla in prima serata alle prese con salsa e cha cha cha: la danza non è mai stata – almeno pubblicamente – una delle sue passioni. Del resto bisogna anche considerare il rovescio della medaglia: partecipare a un programma iconico come “Ballando” rappresenterebbe un’occasione ghiotta per mostrarsi in una veste inedita e confrontarsi a viso aperto con quella fetta di opinione pubblica che non le ha perdonato il caso pandoro. Da capire – nel caso che i rumors venissero confermati – se cambierebbe qualcosa in giuria (dove è presente, tra gli altri, anche Selvaggia Lucarelli).

Baby K e Chiara Ferragni (Credits Mattia Di Tella)

In passato Chiara Ferragni si era già avventurata fuori dalla sfera dei social e della moda: nel giugno 2020 l’imprenditrice digitale è stata protagonista di uno dei tormentoni di quell’estate, cantando il brano “Non mi basta più” con Baby K.