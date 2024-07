Benedetta Parodi e Fabio Caressa 25 anni di matrimonio: il vestito da sposa, l’emozione per i figli e la festa fino a tarda notte

Venticinque anni insieme. Benedetta Parodi ha festeggiato le nozze d’argento con il marito Fabio Caressa con una grande festa insieme alla famiglia e agli amici di sempre. Per l’occasione la conduttrice televisiva milanese ha indossato nuovamente il suo abito da sposa, facendo un sorpredente cambio d’abito durante il party. “Ho messo l’abito originale e la cosa bella è stata che la vestizione è stata con le mie amiche, come 25 anni fa” ha raccontato in una storia su Instagram. A rendere ancora più speciale la giornata la presenza dei figli. “Mi hanno accompagnata poi c’è stato il taglio della torta. Che emozione” ha spiegato Parodi, raggiante nel suo abito bianco.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi (Instagram @fabiocaressareal)

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno tre figli: Matilde di 22 anni, Eleonora (20 anni) e il più piccolo, Diego. Eleonora è molto conosciuta al grande pubblico dopo la sua partecipazione in coppia con il padre a Pechino Express (erano la coppia de “I Caressa”). Un’avventura in cui il tandem padre-figlia si è fatto molto apprezzare: Eleonora per la sua gentilezza e il suo equilibrio, Fabio Caressa per la sua energia e per la capacità di vivere in profondità l’esperienza, con una buona dose di ironia.

Il post su Instagram di Benedetta Parodi (Instagram @ziabene)

La data ufficiale del matrimonio è l’11 luglio 1999 ma i festeggiamenti sono stati posticipati. In occasione dell’anniversario Caressa aveva condiviso alcune foto del giorno matrimonio, commentando “Ti risposerei ogni giorno”. Venticinque anni sono passati, ma l’amore è lo stesso, anzi forse più grande. “Il festeggiato oggi sono io – ha detto il giornalista sportivo emozionato – perché 25 anni fa ho avuto la fortuna di acchiapparti”. La festa, dopo l’immancabile taglio della torta e il lancio del bouquet, è andata avanti fino a notte inoltrata con una “spaghettata" e una partita improvvisata di pallanuoto in piscina.