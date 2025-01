Aurora Ramazzotti, la dedica a Goffredo Cerza: “8 anni insieme, il tuo cuore calmo ha silenziato le mie tempeste”

Milano, 21 gennaio 2025 – Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza festeggiano 8 anni insieme. E, per l’occasione, la 28enne ha dedicato un lungo e romantico post Instagram al suo compagno, papà del loro figlio Cesare e che presto diventerà anche suo marito. Insieme alle bellissime parole, l’influencer ha scelto di allegare anche alcune fotografie che li immortalano in alcuni momenti speciali della loro storia.

Il post Instagram di Aurora Ramazzotti per gli 8 anni insieme a Goffredo Cerza

“L’amore e la paura vanno a braccetto come due bambini alle elementari. Saltellano, altalenando, ogni tanto si menano, ma a vederli sembra quasi si completino a vicenda. Guai a chi scioglie quest’alleanza, gli uni senza gli altri collassano per assenza di sostegno. Devono compensarsi a vicenda, contaminarsi a vicenda: la paura dice all’amore ‘fai attenzione”’ e l’amore risponde ‘per quello ho già te’”, si legge all’inizio del messaggio.

Poi, l’influencer condivide con i follower gli inizi della sua storia con il 29enne (Goffredo ha compiuto gli anni solo pochi giorni fa, il 19 gennaio): “Per molto tempo ho fatto prevalere la paura, ero convinta di non essere abbastanza per nessuno, anche se in primis non bastavo a me stessa. C'era sempre un po' più paura che amore. Poi ho capito che la paura in alcuni casi lo sostiene l'amore, posso davvero amarti se non ho un po' di paura di perderti?”.

Una linea sottile quella tra amore e possesso, che Aurora e Goffredo sono riusciti a rispettare senza oltrepassarla: “Molte persone confondono amare con controllare, abbiamo così tanta paura che ci manchi qualcosa, che qualcuno ci porti via la felicità, abbiamo visto il dolore e non vogliamo incontrarlo di nuovo quindi lasciamo che questa paura l’amore lo calpesti e lo trasformi”.

Poi, solo parole dedicate al suo compagno: “Oggi sono 8 anni che ti amo e 8 anni che ho paura. Nulla mi poteva preparare al terrore di non averti più al mio fianco, di non essere perfetta per te, di.. di.. di.. lo so, penso troppo, sono fatta così. Tu con il tuo cuore calmo però hai sempre saputo silenziare le mie tempeste, mi hai fatto capire che un po’ di paura la proverò sempre finché ti amerò, anche se ogni giorno mi dimostri che non devo averne”.

Infine, un consiglio a tutti quelli che leggono il post e hanno voglia di innamorarsi o già hanno incontrato qualcuno per il cui il loro cuore batte: “Amatevi senza possedervi, rispettatevi, è difficile lo so ma sanate le vostre reciproche ferite, guardatevi negli occhi, parlate tanto, ascoltatevi, siate gentili ma ricordatevi sempre il vostro valore. Ci vuole fortuna a trovarsi ma anche molto impegno a tenersi. Buon anniversario amore mio, con te ogni giorno è speciale”.

Il post ha subito ricevuto numerosi consensi, cuoricini rossi e applausi. Tra i ‘mi piace’ spicca quello di Chiara Ferragni. E non sono mancati i commenti: “Bellissima dedica”, “La mia coppia preferita”, Siete due anime speciali”. E ancora: “Quanta bellezza e genuinità” e “Non sai quanta verità nelle tue parole. Sei una grande donna e sicuramente hai al tuo fianco un grande uomo che ti fa sentire al sicuro”.