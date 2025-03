Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, gli auguri per il compleanno di Cesare: i dolci post e le foto su Instagram

Milano, 30 marzo 2025 – Grande festa in casa Ramazotti-Cerza: oggi, il piccolo Cesare compie due anni. Il figlio di Aurora e Goffredo è infatti nato il 30 marzo 2023. Immancabili gli auguri di mamma e papà sui rispettivi profili social. La famiglia sta trascorrendo qualche giorno tra la neve, in montagna, a Sauris, in Friuli Venezia Giulia.

Il post di Aurora

A celebrare l’evento un dolcissimo post della mamma corredato da alcune fotografie che immortalano il bimbo tra palloncini colorati, orsetti di peluche e pacchi regalo. “Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te”, ha scritto Aury. E ha proseguito: “Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce”. E infine: “Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare”.

Il post di auguri di buon compleanno a Cesare da parte della mamma, Aurora Ramazzotti (Foto profilo Instagram)

Tra la miriade di cuoricini e auguri dei fan anche i ‘mi piace’ e i messaggi di amiche e colleghe come Chiara Ferragni, Ludovica Valli, Carolina Benvenga, che si sono unite ai festeggiamenti.

Gli auguri di Goffredo

Papà Goffredo ha invece preferito ripostare, nelle sue storie di Instagram, la fotografia del giorno della nascita di suo figlio: il pugno suo e quello del piccolo che si toccano con una semplice scritta: "Ave Cesare".

Il post di auguri a Cesare da parte del papà Goffredo Cerza (Foto Instagram)

I nonni Michelle ed Eros

A Sauris c’è anche Michelle Hunziker, come dimostrano alcuni scatti pubblicati nelle storie Instagram della presentatrice tv. Qualche giorno fa era a Basilea, ma è probabile che abbia scelto di raggiungere figlia, genero e nipotino proprio per festeggiare tutti insieme.

Nonno Eros ha invece postato una fotografia che immortala il bimbo nel giorno del suo secondo compleanno, accompagnata dalla scritta: “Auguri cucciolo Cesare” e un cuoricino blu.

Il matrimonio

Nel frettampo, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno organizzando il loro matrimonio. Nessun dettaglio trapela ancora sulla data e sulla location del matrimonio ma qualche settimana fa, la futura sposa, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ha anticipato un dettaglio che riguarda l’abito. Come sarà? “Non dico niente, solo che non dovrò sceglierlo. Ma disegnarlo". L’abito da sposa sarà quindi frutto della creatività dell’influencer, che per ora non fa trapelare nulla sul colore o sullo stile del vestito destinato, come sempre accade quando a sposarsi sono due volti noti al grande pubblico, a essere al centro dell’attenzione. Le nozze arrivano dopo la proposta dellos corso autunno a Londra, la città dove il futuro sposo studiava e dove è scoccata la scintilla. Un amore iniziato otto anni fa e coronato dalla nascita del loro primo figlio, il piccolo Cesare, di due anni.