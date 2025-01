Antonella Clerici e Gerry Scotti, decenni di tv e quella capacità di emozionarsi ancora. La reazione all’annuncio di Conti (che ricorda Frizzi)

Milano, 23 gennaio 2025 – “Ti ho chiamata per dare l’annuncio di chi sarà con me nella prima puntata. Ho detto più volte che questo è un festival con una co-conduzione corale. Mi piace l’idea di fare un festival con tanti amici, colleghi, con tante sfaccettature diverse. Avevo annunciato che alla prima puntata sarebbero stati con me due meravigliosi amici. Tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. Invece questi amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti”. Con questo annuncio Carlo Conti ha sciolto le ultime riserve, svelando i nomi dei due co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo, al via da martedì 11 febbraio. Per Antonella Clerici si tratta di un ritorno mentre per Gerry Scotti è un vero e proprio debutto nella Città dei Fiori. Nel corso dell’annuncio Conti ha ricordato Fabrizio Frizzi, scomparso a 60 anni nel 2018. “Ci sarebbe stato anche lui”, ha chiosato il presentatore toscano.

I Festival di Antonellina e il “sugo gate”

Quella di Antonella Clerici e il Festival è una lunga storia. Nel 2005 ha affiancato Paolo Bonolis nella conduzione del Festival, nel 2010 il suo Sanremo da “padrona di casa” (quell’anno vinse Valerio Scanu). A quell’occasione risale il “sugo gate”, una vicenda che si è risolta solo a distanza di tempo . Ai tempi Clerici disse di aver saputo che un artista non avrebbe partecipato al Festival perché lei “sapeva troppo di sugo”. Anni dopo, a Belve, rivelò il nome del cantante: Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio aveva poi negato assolutamente di aver usato quelle parole, ponendo fine alla questione. Tornando ai Festival targati Antonella Clerici va ricordata la recente co-conduzione nel Festival 2020 accanto ad Amadeus.

I co-conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo Antonella Clerici e Gerry Scotti. Lo ha annunciato Carlo Conti nel corso di 'E' sempre mezzogiorno' su Rai1, 22 Gennaio 2025

Gerry Scotti: “Strano vedermi su Rai1, eh?”

"Gerry su Rai 1” ha detto emozionata la conduttrice legnanese, accogliendo il collega in video collegamento. “So che l’hai chiamato il Festival dell’amicizia e tu lo sai, nelle interviste quando mi dicono ‘Dimmi un amico nella televisione’ rispondo sempre Carlo Conti. E quando mi hanno chiesto ‘se fossi una donna della tv chi saresti?’ ho sempre risposto Antonella Clerici, quindi mi trovo benissimo” ha detto Gerry Scotti al suo debutto, commentando: “Che strano vedermi su Rai1, eh?”.

Il (ricco) cast dei co-conduttori

Clerici e Scotti saranno i conduttori che affiancheranno Carlo Conti nella prima serata, martedi 11 febbraio, del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Si completa quindi il ricco cast di co-conduttori della kermesse: Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, e Alessandro Cattelan. Nella prima serata, Carlo condurrà con Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nella seconda, Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Nella terza, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Nella quarta serata, Geppi Cucciari e Mahmood. Nella quinta ed ultima, con Carlo e Alessandro Cattelan, anche Alessia Marcuzzi.