Bianca Balti co-conduttrice di Sanremo 2025 con Carlo Conti: dalle sfilate al tumore alle ovaie, è un’icona di resilienza

Milano – Bianca Balti condurrà insieme a Carlo Conti la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Modella di fama internazionale, è diventata un’icona di resilienza e speranza da quando lo scorso settembre ha annunciato di avere un tumore alle ovaie. Insieme a lei mercoledì 12 febbraio, sul prestigioso palco dell’Ariston, completeranno il cast Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Un volto dell’eleganza italiana

Bianca Balti, nata a Lodi il 19 marzo 1984, è da anni un simbolo della bellezza italiana nel mondo. Dopo essere stata scoperta giovanissima, ha calcato le passerelle dei marchi più prestigiosi, tra cui Dolce & Gabbana, Chanel e Victoria’s Secret, incarnando uno stile raffinato e magnetico. La sua carriera l’ha portata sotto i riflettori globali, rendendola un’ispirazione anche per il suo approccio autentico alla vita e al lavoro.

La battaglia contro il tumore

A settembre, Balti ha rivelato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di tumore ovarico in stadio avanzato. La scoperta della malattia è avvenuta in modo inaspettato, dopo un accesso al pronto soccorso per dolori addominali persistenti.

Non era la prima volta che la modella affrontava un’importante decisione legata alla sua salute. Nel dicembre 2022, aveva scelto di sottoporsi a una mastectomia preventiva, avendo scoperto di essere portatrice del gene BRCA1, che aumenta esponenzialmente il rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie. La sua scelta di condividere apertamente queste esperienze ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Qualche giorno fa, il 10 gennaio, ha scritto su Instagram: “Ho cercato di esprimere a parole i miei sentimenti, in conflitto tra la malattia che mi affligge e che sto coraggiosamente combattendo, e tutto l’amore e la bellezza che mi benedicono, forse ancora di più da quando mi sono ammalata. Porto la mia resilienza come un distintivo d’onore: ho vinto molte lotte, dal cuore spezzato alla dipendenza, e la vita nei termini della vita non mi spaventa più. Tuttavia, ultimamente, mi abbandono al sogno di una vita senza eventi, dove non succede nulla, né di buono né di cattivo. Il tutto mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta bruciando”.

Un simbolo di speranza e resilienza

Nonostante le sfide poste dalla malattia, Balti ha saputo trasformare il dolore in forza, ispirando migliaia di persone attraverso l’onesta con cui sui social media racconta la terapia. Ha dichiarato di aver trovato bellezza anche nei momenti più difficili: “Ero una cattiva ragazza, ora sono un brava studentessa della vita”, ha detto qualche settimana fa.

La sua presenza sul palco dell’Ariston non sarà solo un omaggio alla moda e alla cultura italiana, ma anche un messaggio universale di rinascita. Bianca rappresenta la capacità di affrontare le avversità con grazia e determinazione.

Un’edizione che promette emozioni

A riempire le serate di Sanremo ci saranno molti nomi importanti. Dopo la seconda serata con Bianca Balti, giovedì insieme a Carlo Conti sul palco ci saranno Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Venerdì, serata cover, toccherà a Geppi Cucciari e Mahmood. Sabato, per la finale, con Conti ed Alessandro Cattelan, ci sarà Alessia Marcuzzi.