Gerry Scotti a Sanremo 2025? Gli inizi in radio, l’amore per figlio e nipoti, la lotta col Covid: la storia (avventurosa) del presentatore

Milano, 19 gennaio 2025 – Gerry Scotti alla co-conduzione di Sanremo 2025? Il Festival è sempre più vicino e i rumors impazzano. L’ultima indiscrezione è targata Dagospia. Secondo il sito di Roberto D’Agostino il conduttore pavese affiancherà Carlo Conti nella prima serata della kermesse, ovvero martedì 11 febbraio. Il presentatore 68enne, tra i volti storici di Mediaset, andrebbe quindi ad arricchire il ricco parterre di co-conduttori, che Conti ha annunciato negli scorsi giorni. Tanti i volti lombardi che protagonisti del prossimo Festival: oltre alla nutrita schiera di cantanti in gara, sul palco di Sanremo saliranno anche la top model lodigiana Bianca Balti, l’attrice e comica brianzola Katia Folesa e il cantante milanese (e trionfatore per due volte della manifestazione) Mahmood. Per ora dai diretti interessati non sono arrivate né conferme né smentite.

Il precedente di Maria De Filippi

Gerry Scotti sui social nei giorni scorsi aveva postato un selfie con il cappellino del World Guinness Records e il criptico messaggio: “Lavori in corso”. Un riferimento a Sanremo? Lo scopriremo. Quel che è certo è che non è la prima volta che un volto Mediaset sale come protagonista sul palco della Città dei Fiori. Basti pensare a un’altra pavese doc, Maria De Filippi, regina indiscussa della tv di Cologno Monzese. Quindi perché non potrebbe succedere lo stesso con “zio Gerry”?

La musica: una costante

Scotti ha iniziato in radio e, sebbene sia conosciuto principalmente per i quiz, la musica fa parte della sua vita professionale (in questo periodo – ad esempio - è impegnato in “Io Canto senior”). Ha inciso dischi di successo ed è un grande appassionato e conoscitore di David Bowie e di Zucchero. La sua storia artistica, del resto, è iniziata nella fucina di talenti di Radio Deejay, dove fu chiamato da Claudio Cecchetto.

Il legame con Pavia e Milano

Nato a Miradolo Terme, è molto legato alle sue origini pavesi e a Milano, dove ha trascorso la sua giovinezza e dove si è sviluppata la sua lunga carriera. "Avevo già pronto il biglietto per recarmi in America, da dove sarei tornato mega dirigente di un’agenzia pubblicitaria internazionale, ma ci rinunciai. Ascoltai i suggerimenti di Claudio Cecchetto, con cui feci Radio Deejay, forse il gesto più coraggioso della mia vita” ha raccontato in una recente intervista a Il Giorno.

I giorni drammatici della lotta col Covid

Nel 2020 il conduttore ha affrontato la difficile lotta col Covid, in piena pandemia: era stato stato nell'anticamera della terapia intensiva per 36 ore ed è stato costretto a indossare il casco per l'ossigeno. In quei giorni aveva perso 10 kg. a. "Quando sono stato ricoverato per il Covid ed ero grave - aveva detto il presentatore tv in un'intervista - il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere". Nei mesi successivi Gerry Scotti aveva parlato di di quel periodo drammatico: “Un anno fa, l'8 novembre dello scorso anno, ero ricoverato in terapia intensiva. E non è una cosa facile da raccontare. E vorrei raccontarla a tutti coloro che lo 'negano', bastava venirmi a trovare” aveva detto in occasione nel 2021 in occasione del premio internazionale "Lombardia è Ricerca".

La famiglia, il suo grande orgoglio

Tifoso sfegatato del Milan, è papà e anche nonno. Il figlio Edoardo – che lui definisce “il suo più grande orgoglio” – lo ha reso nonno di due nipotini, Virginia e Pietro. Proprio il nome della prima nipote è un omaggio a Gerry Scotti, all’anagrate “Virginio”. “Gli uomini non finiscono mai di imparare. Con la nascita di un figlio bisogna assumersi tante responsabilità. E, se il suo arrivo non cambia l’atteggiamento che si ha nei confronti della vita, non si sarà mai un buon padre. Edoardo mi ha anche aiutato a crescere” aveva raccontato il conduttore.