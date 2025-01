Katia Follesa co-conduttrice a Sanremo 2025: “Porterò quello che so fare meglio, far ridere. Grazie Carlo Conti”

Milano, 16 gennaio 2025 – Katia Follesa co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025. La comica affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston, durante la terza serata della kermesse. Insieme a lei ci saranno l’attrice ed ex Miss Italia, Miriam Leone, e la cantante e presentatrice tv Elettra Lamborghini.

Follesa è molto felice e soddisfatta. Anche questa mattina ha ringraziato, via social, Carlo Conti e tutte le persone che si stanno complimentando con lei. Sul suo profilo Instagram, ha postato una fotografia che la immortala con un look elegantissimo – un abito lungo e nero – e accanto ha scritto: “Qui stavo andando a ritirare un premio al Festival di Venezia… premio come ‘Miglior comica dell’anno’. Un riconoscimento speciale in un periodo speciale della vita. Oggi arriva un altro premio, salire sul palco di Sanremo e portare quello che so fare meglio… far ridere! Grazie a Carlo Conti, grazie alle persone che lavorano accanto a me, ma soprattutto, grazie a Me!”.

Katia Follesa, post sul suo profilo Instagram

Già ieri sera, subito dopo l’annuncio tv di Conti, la comica aveva postato un video molto divertente, come è nel suo stile, rivolto al presentatore e a tutte le persone che le stavo scrivendo: “Grazie, mi stanno arrivando un sacco di messaggi e complimenti. Vi ringrazio tutti”. E mostrando il medicinale Imodium poggiato sulle lenzuola, ha scherzato: “C'è chi mi augura m***a m***a m***a, però magari oggi no. Sono a letto così, me la prendo lo stesso, me la tengo per quando sarà. Grazie”.

Nelle Storie, invece, Follesa ha condiviso i post di alcuni amici, tra cui Elettra Lamborghini, che ha taggato lei e Miriam Leone, scrivendo: “Sanremo, siamo carichi. Quanto carichi?”.

Katia Follesa ha condiviso una storia Instagram di Elettra Lamborghini

I fan sui social

I post social di Follesa sono stati subito invasi dai messaggi dei fan. Numerosi i complimenti per l’ennesimo traguardo raggiunto tra cuoricini e mani che applaudono: “Sei fenomenale”; “Finalmente a Sanremo”, “Che gran soddisfazione”; “Te lo meriti”; “Super felice, brava”. E in tanti sono certi che saprà fare del suo meglio: “Sarai bravissima e bellissima”; Farai un figurone” e “Brillerai su quel palco”.

Da Zelig alla tv, radio e teatro

Classe 1976, nata a Giussano, in Brianza, Katia Follesa è stata già accanto a Conti come giudice speciale nell'ultima edizione di ‘Tale e quale show’. L’attrice comica ha iniziato la carriera negli anni 2000, partner di Valeria Graci del duo Katia & Valeria, consacrato da ‘Zelig’. Ha anche condotto diversi programmi su Real Time e Nove, come ‘Junior Bake Off Italia’, ‘D'amore e d'accordo’, ‘Cake star - Pasticcerie in sfida’ fino a ‘Comedy Match’. Nel 2021 ha messo il suo talento in gioco a ‘Lol - Chi ride è fuori’, su Prime Video, arrivando a un passo dalla vittoria. Senza tralasciare la radio e il teatro, di nuovo in coppia con Graci o con l'ex compagno Angelo Pisani.