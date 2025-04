Elezioni comunali a Santo Stefano Lodigiano: in campo anche l’ex sindaca Marinella Testolina e Paola Rossi

Santo Stefano Lodigiano (Lodi) 29 aprile 2025 – La ex sindaca di Santo Stefano Lodigiano Marinella Testolina, infermiera, di 57 anni, che, per via delle dimissioni di tanti consiglieri col successivo commissariamento del Comune, ha dovuto interrompere il mandato, tenta il bis alle prossime elezioni comunali alla guida della lista civica “Continuità e Futuro“ . “Il lavoro svolto dal 2020 al 2025 dalla nostra amministrazione sta portando al superamento della causa Ghiringhelli, (seguita al processo dell’ex sindaco Massimiliano Lodigiani per circonvenzione di incapace, ndr) – introduce la candidata –. Oltre a stabilizzare la situazione finanziaria, abbiamo anche riqualificato il Centro raccolta rifiuti, messo in sicurezza il marciapiede di via Polenghi e via Trento e Trieste, rimosso l’amianto in municipio, riqualificato la pubblica Illuminazione, reso più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico i serramenti del municipio, lavorato alla videosorveglianza territoriale, messo in sicurezza la cascina Santa Maria, oltre ad aver rinnovtoo ben 17 regolamenti comunali”. Fanno parte della lista Iris Bignami (36 anni), Norma Fanzini (60), Alessandra Leonarda Rancati (67), Gianenrico Anelli (55), Cesare Rocchi (68), Cristian Zani (43) Giorgio Premoli (62) e Alessandro Cremonesi (70). “Mettiamo al centro la famiglia, la sicurezza e l’ambiente con la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i cittadini, con trasparenza e legalità. Punteremo sullo sport, continuando a collaborare con le associazioni , la scuola e la Parrocchia, ponendo l’attenzione a tutte le generazioni” conclude Testolina.

In lizza per la corsa a sindaco anche il gruppo civico “Il Bene Comune“, con la candidata sindaco Paola Rossi, educatrice professionale - referente area autismo Adulti dell’Ausl di Piacenza, di 52 anni. Con lei: Angela Cecilia Fossati, (58 anni); Carmelo Antonio Cacopardo (43); Daniele Tunsini, (69); Elettra Granata 841); Giuliana Passante (50); Luca Giovanni Foletti (41); Marica Bignami (35); Paolo Delledonne 848); Pier Mario Anelli (65), Roberto Tantardini (59 ). “Dall’amore per la nostra terra nasce un programma concreto per il futuro, diviso in 8 aree strategiche” assicurano. Gli obiettivi: spazi di ascolto, promozione associazionismo e volontariato e creazione di comitati di quartiere; collaborazione con parrocchia per sostenere famiglie; potenziamento dei rapporti con i comuni limitrofi; attenzione alla scuola d’infanzia, rafforzamento dell’assistenza sanitaria domiciliare, del sostegno agli anziani, valorizzando la protezione civile; rilancio dell’economia locale, promuovendo il commercio di vicinato e nuove opportunità lavorative, tramite l’installazione di totem informativi e bacheche; implementazione della videosorveglianza, coordinamento tra forze dell’ordine, efficientamento dell’illuminazione pubblica e rilancio del controllo di vicinato, attivando un servizio di vigilanza con i paesi limitrofi; promozione di eventi culturali, gastronomici e sociali, potenziamento della biblioteca e promozione feste; riqualificazione della viabilità, con particolare attenzione alla zona del Chiavicone e alle frazioni, abbattimento barriere architettoniche, riqualificazione arredo urbano, promozione dell’efficienza energetica; incentivazione del turismo lento, tutela delle aree verdi e realizzazione area cani; sostegno alle attività sportive, riqualificando spazi di aggregazione e promuovendo progetti educativi e culturali; introduzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; adeguamento del Pgt al Piano di Coordinamento Provinciale. Salgono così a tre, con la lista “Uniti per ripartire“ che già si era svelata e che candida a sindaco Mauro Bonfanti le coalizioni finora in campo.