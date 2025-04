Santo Stefano verso l’elezione del sindaco. Paola Rossi sfida Mauro Bonfanti

Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 11 aprile 2025 – Sarà Paola Rossi la candidata che, al momento, lancerà il guanto di sfida a Mauro Bonfanti nella corsa alla carica di sindaco a Santo Stefano Lodigiano in vista delle elezioni del 25 e 26 maggio prossimo, dopo il commissariamento in seguito alle dimissioni di massa dei consiglieri di minoranza il 24 febbraio scorso, che hanno fatto cadere automaticamente il sindaco Marinella Testolina.

Il termine ultimo per la consegna delle liste sarà a ridosso del 25 aprile prossimo e dunque tutto è ancora aperto per la discesa in campo di possibili altre liste (per esempio l'ex primo cittadino Testolina si era detta possibilista a ripresentarsi, ma in questa fase non ha ancora fatto sapere nulla circa le sue intenzioni).

Intanto, ieri, Rossi (che già faceva parte della giunta Testolina, poi dimessasi in contrasto con la sindaca) ha sciolto le riserve e scenderà in campo con la compagine "Il Bene Comune" che avrà come candidato vicesindaco Luca Foletti. "Vedere il nostro paese ferito, segnato da vicende che hanno oscurato la sua vera essenza, ci ha toccato nel profondo - hanno ribadito Rossi e Foletti -. Il legame che ci vincola a questa terra ci ha spinto a metterci in gioco".

Poi i due aspiranti amministratori pubblici ribadiscono che "un impegno primario e irrinunciabile" sarà il mantenimento della scuola dell'infanzia in paese, insieme "ai temi della valorizzazione del territorio, dello sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, ponendo l'attenzione al benessere dei cittadini e alla loro sicurezza." Quindi Rossi e Foletti spiegano di avere al loro fianco "una squadra di persone capaci e motivate, pronte ad offrire una buona amministrazione" e con un mix di candidati che "in parte già conoscono profondamente i meccanismi della macchina comunale e in parte che si mettono in gioco per la prima volta con competenza, entusiasmo e spirito di collaborazione." Poi una promessa finale. "Il nostro spirito collaborativo sarà messo in campo indipendentemente dal risultato finale".