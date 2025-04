Santo Stefano Lodigiano, tre candidati a sindaco. Testolina tenta il bis

Santo Stefano Lodigiano (Lodi) – È ufficiale: sarà una sfida a tre la corsa a sindaco alle elezioni anticipate del 25 e 26 maggio. Ieri ha sciolto le riserve anche il primo cittadino uscente Marinella Testolina, che si mette a capo della civica “Continuità e Futuro“ per tentare il bis. Al momento la griglia degli sfidanti è composta da Mauro Bonfanti (Uniti per ripartire), Paola Rossi (Il bene Comune) e appunto Testolina il cui Esecutivo, a febbraio, si era sciolto dopo le dimissioni in massa della minoranza.

“L’asilo dell’infanzia è una priorità su cui vogliamo riaprire il confronto, nella piena legalità e con soluzioni condivise – spiega Testolina – In questi quattro anni e mezzo abbiamo evitato il dissesto del Comune dopo le note vicende giudiziarie del vecchio sindaco e ora vogliamo ripartire con una squadra competente, onesta e motivata”.