Ztl e area pedonale in centro Regole ritoccate, nuovi pass

La fase transitoria della nuova zona Ztl di Vigevano è in fase di conclusione: a partire da lunedì 18 non sarà più possibile utilizzare i vecchi pass di accesso.

In questa fase l’amministrazione comunale ha raccolto le segnalazioni delle criticità emerse e messo a punto alcune modifiche del regolamento che saranno sottoposte a breve al Comitato di controllo, istituito appositamente per il progetto, e poi al consiglio comunale. Sino ad allora il sistema di sanzionamento automatico, attraverso le telecamere poste ai varchi di accesso, non sarà in funzione e sarà attivato nel rispetto delle variazioni che saranno introdotte. "Proseguirà invece – fanno sapere da palazzo municipale – l’attività di presidio da parte della polizia locale, come avvenuto da luglio".

Per lo slittamento del controllo elettronico il nuovo permesso dovrà essere esposto sui veicoli; quando si passerà alle verifiche digitalizzate non sarà più necessario. Resta fissata al 18 settembre la decadenza dei vecchi pass. "Tutte le richieste pervenute sinora ai nostri uffici – precisa il Comune – sono state processate e per chi dispone dei requisiti previsti dal regolamento prosegue l’attività di rilascio".

I permessi giornalieri devono essere richiesti nella sezione “Servizio online-Pass Ztl provvisori“ del sito del Comune; quelli di durata superiore nella sezione “Nuova Ztl e AP-Pass permanenti temporanei“. U.Z.