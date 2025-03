Zelo Buon Persico conferma gli investimenti sulla scuola. Senza aumentare le tasse

Il Comune investe sulla scuola. Nessun aumento per Imu e Irpef bensì un piano d’investimenti strategico che non graverà sui cittadini, con un occhio di riguardo all’istruzione.

"Sul fronte degli investimenti, nel nuovo bilancio appena approvato grande cura è stata riservata alle strutture scolastiche, con il completamento, previsto per il 1° settembre, dei lavori di adeguamento antincendio del plesso che riunisce primaria e medie, finanziati grazie a un contributo regionale di 140mila euro – spiega il sindaco Angelo Madonini (nella foto) – Riconfermate tutte le sovvenzioni alla scuola e dunque l’impegno del Comune nel sostenere le famiglie".

Restano poi prioritarie la sicurezza e la qualità delle infrastrutture: "Alla manutenzione delle strade sono stati destinati 150mila euro, mentre il cimitero sarà oggetto di un intervento da 50mila euro per la manutenzione e la realizzazione di 70 nuovi loculi. Un’ulteriore operazione riguarderà la caserma dei carabinieri, con la ristrutturazione della facciata e l’efficientamento degli infissi per un valore di 30mila euro", dettaglia ancora. A rafforzare il quadro finanziario contribuisce la conversione da canone annuo del valore di 800 euro a concessione trentennale con pagamento anticipato di 72mila euro di un’area a parcheggio del cimitero per un’antenna di telecomunicazione.

"Parallelamente il Comune sta lavorando per potenziare la Polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano con interventi mirati sia sul piano dell’organico sia sul fronte delle dotazioni, affinché il territorio possa contare su un servizio sempre più efficace e rispondente alle esigenze della cittadinanza – conclude Madonini – Sul versante della sostenibilità e dell’innovazione si guarda alla realizzazione della Comunità energetica rinnovabile (Cer) che mira a promuovere l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia pulita a livello locale. Si lavora al completamento dell’iter per rendere operativa questa progettualità".

P.A.