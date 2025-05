Solo 50 biglietti per la gara di hockey: "Protestiamo disertando la trasferta"

Delusione e rabbia per i tifosi della Curva Severino Bianchetti che diserterà la trasferta di oggi pomeriggio al PalaLido di Valdagno (VI), dove l’Amatori Wasken sfiderà la squadra di casa nella gara -2 dei quarti di finale. I giallorossi si erano avvicinati all’accesso alle semifinali mercoledì con la vittoria per 4-0 nel primo round contro i vicentini del Valdagno. I Ragazzi di Gigio Bresciani oggi, tuttavia, scenderanno in pista senza la consueta tifoseria lodigiana ad accompagnarli. La Curva giallorossa vuole infatti esprimere il proprio disappunto verso la scelta della Questura di Vicenza di riservare ai lodigiani solamente 50 biglietti per la gara di hockey. Una decisione arrivata a meno di due giorni dalla trasferta e che non ha lasciato "nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria di gara -1", spiegano i tifosi rammaricati parlando di "restrizioni" e "solita follia".

"Assurdo e incompatibile con la nostra mentalità – sottolineano – Ancora una volta speravamo in una gestione degna di un quarto di finale per la lotta allo Scudetto. Invece menefreghismo e incapacità di gestire la situazione hanno preso il sopravvento". E proprio da ciò la scelta di disertare la gara -2, con lo scopo di "lasciare vuoti quegli spalti come segno di protesta contro l’ennesima gestione ridicola".

Un invito, quello della Curva Severino Bianchetti, esteso anche a "tutto il popolo Giallorosso. O tutti o nessuno". Sarà comunque possibile, per chiunque lo voglia, acquistare i biglietti per la trasferta. Gli interessati che vorranno seguire l’Amatori nel secondo round di quarti di finale dovranno però comunicare anticipatamente nome, cognome e numero di carta d’identità alla società, così come deciso nel Tavolo tecnico con la Questura vicentina tenutosi venerdì in mattinata.

I tifosi si domandano cos’abbia spinto gli enti ad assumere tale scelta. "Già è uno sport di nicchia – spiega un tifoso – sempre più povero di spettatori e d’interesse. Invece di aiutarlo, lo si penalizza. Tra l’altro proprio ora che arrivano le partite di play off, che portano pubblico e incassi".

Luca Raimondi Cominesi