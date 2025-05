Convenzione per il sottopasso. I civici replicano a Forza Italia

“Grande freddo“ tra Codogno Lista Civica e Forza Italia, entrambi facenti parte della coalizione di centrodestra al governo della città. Dopo l’attacco della segreteria forzista contro l’ex assessore Severino Giovannini sulla questione della convenzione tra Rfi e Comune per la gestione del sottopasso di via Borsa, è intervenuta ieri la civica in difesa dell’ex esponente di Giunta. "Non comprendiamo l’ossessione che Forza Italia riserva nei confronti di Severino Giovannini. Le dichiarazioni rilasciate in Consiglio non erano certo rivolte allo scopo di appuntare qualche medaglia, ma anzi solo per ringraziare chi ha collaborato alla riuscita del progetto – ha spiegato ieri in una nota la civica –. È noto, infatti, che la prima versione della convenzione, stipulata con Rfi è stata approvata in Giunta il 12 agosto 2024 e all’ epoca l’assessore alla partita era proprio Giovannini". Il ringraziamento del capogruppo di Codogno lista civica Alessandro Ferrari agli uffici preposti, all’attuale assessore Mori e per ultimo all’ex assessore Giovannini, "era per formalizzare una sorta di passaggio di consegne ma FI non ha colto e ha preferito alimentare la polemica".