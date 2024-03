Voragini sulle strade, lavori straordinari

Strade colabrodo in città dopo le intense piogge degli ultimi giorni: soprattutto lungo i tratti periferici, le buche sono tante e profonde e il primato è ben condiviso con un po’ tutto il territorio provinciale. Il Comune di Codogno interverrà però la settimana prossima dopo aver stanziato circa diecimila euro: l’affidamento ad una ditta del territorio è già stato effettuato e domani, o al massimo martedì, si procederà alla copertura dei “crateri“ con il sistema del thermobox che posa l’asfalto a cento gradi e lo rulla. Una metodologia, ovviamente, più efficace della semplice pala e del riempimento a freddo del buco. Dopo un sopralluogo effettuato dalla ditta e dall’assessore comunali alle Manutenzioni, Severino Giovannini, all’inizio della prossima settimana, tempo permettendo, il “tappabuchi“ interverrà su tutta la circonvallazione cittadina, lungo via Pedrazzini Guaitamacchi verso Cavacurta, in viale Marconi in direzione di Maleo, lungo la strada in direzione di Casalpusterlengo, nel tratto che collega la frazione Triulza e Maiocca, in via Pertini, via Togliatti, via Vecchia Emilia, viale delle Industrie, viale Duca D’Aosta, lungo il tracciato iniziale di via Papa Giovanni XXIII con l’avvertenza che si potrà intervenire in corso d’opera qualora ulteriori problematiche dovessero emergere nel frattempo in altre zone.

M.B.