Vola dalla scala. Operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro, ieri mattina attorno alle 8, in una ditta in località Cusanina, in territorio di Caselle Lurani. La centrale operativa del 118, infatti, è stata allertata dopo che una chiamata ha avvertito che un lavoratore era caduto da una scala in via Don Milani, al civico 15. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Sant’Angelo Lodigiano seguita dall’automedica, arrivate entrambe sul posto in codice rosso. Il ferito intanto, un cinquantacinquenne, era stato soccorso da alcuni colleghi che avevano assistito all’infortunio. Dopo le prime cure somministrate sul posto dai soccorritori, fortunatamente per il cinquantacinquenne ferito il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi è avvenuto in codice verde, cioè senza che gli operatori avessero ravvisato una particolare urgenza dovuta alla gravità delle conseguenze riportate nell’incidente.

Solo alcuni giorni prima, a Ospedaletto Lodigiano, al civico 18 di via De Gasperi, a un lavoratore di quarantacinque anni era volato addosso un bancale e il ferito era stato costretto ad essere trasferito in elicottero al presidio ospedaliero San Matteo di Pavia. Sempre ieri, anche in questo caso di mattina poco prima delle 8, sulla Tangenziale Est di Lodi, in un incidente tra due automobili sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 44. Sul posto sono arrivate sia l’automedica sia l’ambulanza inviati dalla centrale del 118, oltre alla Polizia stradale incaricata di effettuare i rilievi: i feriti sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale Maggiore di Lodi.

M.B.