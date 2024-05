Vola a terra dal monopattino. Ricoverato

Un quarantatreenne residente nel Cremasco è rimasto seriamente ferito domenica poco dopo le 19 mentre a bordo del proprio monopattino stava rientrando a casa. Viaggiava da Ombriano con direzione Caperganica percorrendo via Cazzulli. Ha affrontato il cavalcavia della tangenziale senza problemi, in salita, ma quando si è trattato di percorrere la discesa ha perso l’equilibrio ed è caduto. Sul posto automedica e ambulanza della Croce Verde di Crema. I soccorritori hanno visto che le condizioni del ferito non erano ottimali e hanno deciso di chiedere l’ausilio di un’eliambulanza. L’elicottero si è alzato da Como ed è atterrato in un campo nei pressi di via Cazzulli. I soccorritori hanno stabilizzato il ferito e l’elisoccorso lo ha portato all’Humanitas di Rozzano, dove è stato ricoverato.

P.G.R.