Vive solo da tempo Festa di 94 anni a sorpresa con l’Arma

Il signor Aldo è solo in casa ormai da diverso tempo e i carabinieri lo sapevano. E per questo, nel giorno del suo 94esimo compleanno, alcuni giorni fa, il comandante della stazione di Casalpusterlengo, il maresciallo Massimo Porcino, con alcuni colleghi, ha bussato alla porta della casa dell’anziano, a Casalpusterlengo, per fargli gli auguri e chiedergli come stava. Non volevano che il “nonno“ trascorresse un giorno importante della sua vita a guardare fuori dalla finestra senza nessun affetto attorno a sè seppur Aldo i parenti stretti li ha ancora ma per ragioni di salute non possono stare con lui. I militari dell’Arma si sono presentati con una torta con la crema e la candela al centro. Aldo, che è ancora autosufficiente, è rimasto inizialmente un po’ sorpreso. Poi ha fatto accomodare i carabinieri rendendo così la casa di nuovo animata dimenticando solitudine e sofferenza. I militari dell’Arma sono rimasti poco meno di una mezz’ora ed hanno parlato un po’ di tutto, anche del suo passato da operaio. Quindi sono tornati in caserma tra i mille ringraziamenti di “nonno“ Aldo. Mario Borra