Violenta lite in famiglia Figlio ferito a coltellate

di Stefano Zanette

BRONI (Pavia)

Diverse coltellate, anche molto profonde, sia alle braccia sia alle gambe. È stato ricoverato al San Matteo, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, il 29enne di Broni soccorso in via Emilia nella serata di sabato. Erano circa le 21.30 quando sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Casteggio che ha trasportato in codice giallo il ferito al Pronto soccorso del Policlinico pavese. Un intervento con duplice richiesta di soccorsi: una partita dalla strada, dove c’era a terra il giovane sanguinante; un’altra lanciata anche dalla non lontana abitazione della vittima.

Il padre del 29enne era infatti preoccupato per le sorti del figlio, che ha già noti problemi di dipendenze, uscito di casa in un evidente stato di alterazione dopo una lite proprio con il genitore. Uno scontro acceso, ma pare senza l’epilogo violento: al momento sembrerebbe escluso che il 29enne fosse già ferito quando è uscito di casa. La dinamica dell’accaduto tuttavia è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Stradella, intervenuti sul posto, che hanno avviato accertamenti.

Ai soccorritori il ferito ha raccontato di essersi procurato da solo le coltellate, frutto dunque di presunti gesti di autolesionismo che attendono però ancora la conferma degli accertamenti dell’Arma per essere ritenuti tali escludendo piuttosto eventuali responsabilità da parte di altre persone. Non basta infatti la parola della vittima, che potrebbe anche aver raccontato una versione diversa da quel che è realmente accaduto, ad esempio per sviare i sospetti se avesse voluto coprire chi lo aveva colpito.

Ma non è escluso che il 29enne possa davvero aver fatto tutto da solo, come ha raccontato. Se sarà così, arriveranno riscontri anche dagli accertamenti sulle stesse ferite. Solitamente l’esame clinico dei tagli è in grado di stabilire se si tratti di coltellate autoinferte o colpi assestati da un altro responsabile. Gli accertamenti per stabilire l’accaduto sono ancora in corso.